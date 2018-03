La hinchada blanquiazul justifica los cánticos del pasado sábado

El nuevo tropiezo experimentado por el RC Deportivo en su encuentro ante Las Palmas y la pobre imagen brindada por los pupilos de Clarence Seedorf, con el quipo hundido en puestos de descenso, dieron paso a una sucesión de cánticos sarcásticos de la afición herculina.



Cánticos como “A la UEFA”, “Lucas, Selección”, “que salgan los juveniles”, “directiva, dimisión” o “el escudo se respeta” se hicieron escuchar en el coliseo coruñés de Riazor.



Provenientes en su mayoría desde la grada más joven y enérgica del deportivismo, la de Marathón Inferior, los mensajes fueron transmitidos al terreno de juego y al palco presidencial.



El hartazgo generalizado de una parroquia ‘quemada’ como la deportivista se ha incentivado en las últimas jornadas, cuando la brecha sobre los puestos de permanencia se ha magnificado.



Libertad de expresión

La práctica totalidad de los aficionados deportivistas consultados por este diario piensan que cada adepto es un mundo y, por lo tanto, cada individuo debe actuar según su propio criterio, de la manera que canalice sus sentimientos de rabia e impotencia.



Un deportivista impenitente como Juanjo Sendón, presidente de la peña ‘A Moa’ (o Pindo), entiende a la perfección la ironía exhibida el pasado sábado desde las butacas de Riazor.



“O entorno é tan pesimista xa que o toma a broma, somos tan conscientes de que estamos en Segunda División que xa non importa tanto o resto. O temos moi asumido e que cada un faga o que crea máis oportuno”, expresó.

En la misma línea de pensamiento se muestra Milucho Iglesias, cabeza visible de la agrupación ‘Jaballi’. Para el joven seguidor la prioridad debe ser que ahora mismo no se sigan aumentando las diferencias en el sentir de los ‘fans’ que asisten a Riazor.



“A min moléstame a división, despois creo sinceiramente que cad un debe expresarse como queira porque a situación desde logo que non é agradable para ninguén, o máis importante é que non haxa máis división na nosa masa social”, subrayó.



Mucho más duro se muestra Antón Reino, presidente de la peña pontevedresa ‘Boa Vila’, que apunta directamente al Consejo de Administración que preside Tino Fernández.



“Tino ha conseguido en cuatro años lo que no hizo Lendoiro en 25, dividir a la afición; estamos en Segunda y el ambietne a partir de ahora va a ser cómico, indignante. Vamos a ver una tragicomedia en cada partido de los que faltan hasta que acabe la Liga”, expuso.



Por su parte, Vanessa Fernández, desde la agrupación ‘Zalozaín’, asume que la sorna de la parroquia coruñesa viene provocada por una campaña decepcionante del club.



“Es normal que la gente esté cansada y proteste de la manera que sea, pero personalmente no me gustaron los cánticos centrados en Lucas Pérez”, concluyó.