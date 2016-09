“Se ha visto que en ataque nos cuesta un poquito”

Gairitano se lamentó porque el Depor lleva tres encuentros in conseguir la victoria y, además, tres encuentros en los que no ha conseguido marcar.

“Hemos intentado coger el balón y dominar, sin demasiadas ocasiones, luego hubo ratos en que sufrimos más”, comenzó el entrenador en su alocución ante los medios de comunicación. “Somos dos equipos que en ataque se ha visto que nos cuesta un poquito”, reconoció el técnico, para comentar que, lamentablemente, el equipo coruñés no aprovechó las ocasiones de ataque de las que dispuso.

“Tuvimos la ocasión más clara, pero no la hemos hecho y nos vamos con un punto”, explicó al referirse a la opción de gol de la que dispuso Florin Andone a los 14 minutos de encuentro en un balón que envió sobre la portería defendida por Pacheco. Al final, Garitano valoró el empate.

“El punto está bien pero tanto ellos como nosotros queremos la victoria, al final se ha abierto un poco más el partido”, volvió a incidir el entrenador.

“Los dos no lo queríamos perder pero hemos intentado ganar. La ocasión nos daba la victoria, no ha podido ser”, manifestó el entrenador del conjunto deportivista.

En cuanto a los sistemas, sobre todo en la previa del partido, y a la titularidad de Marlos Moreno, el técnico explicó que “teníamos previsto que jugaran con cuatro y con tres, por eso hemos decidido que Marlos no tuviera que bajar tanto con el carril y ponerlo más libre arriba Han acabado con cuatro el primer tiempo y han vuelto a cinco en el segundo. Ha sido un partido táctico hasta que al final se ha desmadrado”.

El preparador de la escuadra gallega volvió a manifestar qye hay una parcela que debe mejorar el equipo coruñés, y no es otra que la vanguardia. “En el último cuarto de campo tenemos problemas”, expresó Garitano para poner el punto y final a la rueda de prensa post-partido. n redacción