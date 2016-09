Primera derrota de la temporada y dos lesionados, uno de ellos, probablemente, de gravedad, Joselu Mato. El balance no ha podido resultar peor para el Deportivo en el regreso a la competición a la vuelta del parón del campeonato. Gaizka Garitano compareció con rostro serio, preocupado.

“Para nosotros ha sido una noche muy mala en todos los aspectos, una derrota inmerecida porque hemos merecido un resultado mejor, y dos jugadores importantes lesionados, puede ser que alguno de larga duración. Me quedo con la actitud y el trabajo del equipo”, indicó el preparador deportivista.

Sobre la lesión de Joselu dejó claro que no es médico, pero que “puede estar tiempo” de baja. “Ha salido con muletas, puede ser una lesión... No sé. Le han tenido que sacar del campo por una entrada”, recordó.

Garitano no valoró la acción de Raúl García y sobre Sidnei afirmó que tiene “una microrrotura” que le impedirá jugar los próximos partidos. “Vamos a ver si no es mucho, pero la semana que viene hay tres partidos e imagino que no estará”, sostuvo el jugador.

Sobre el partido en sí, explicó que el Athletic ganó de la nada. “Al final ellos tienen grandes jugadores y han hecho un golazo en una ocasión, la única que han tenido, que no era ocasión. Hemos jugado bien a ratos largos, hemos hecho un gol legal, hemos hecho el mejor partido de los tres y me voy muy disgustado por la derrota y los lesionados”, expuso.

La lesión de Joselu mermó al Depor, “Estaba haciendo muchísimo daño. Esa lesión ha sido clave. Borja ha hecho buen partido, como todos. Estoy orgulloso del comportamiento de todo el equipo, se ha entregado, ha tenido empuje”, manifestó.

En este sentido, añadió: “Puedes ganar, empatar o perder, pero si el equipo da la cara, yo, encantado”. Sobre el debut de Marlos Moreno dijo que estuvo “bien”. “Poco a poco nos tiene que ir dando más: Le teníamos para 20-25 minutos, también teníamos que hacer dos cambios obligados. Poco a poco tiene que ir dándonos”, apuntó Garitano, optimista pese a todo: “No somos un equipo fácil de ganar, hemos tenido contra las cuerdas a un equipo que va a jugar en Europa”. n c.a.f.