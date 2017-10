Guilherme dos Santos: "No cambio de idea, vamos a estar entre el octavo y el duodécimo"

Pone la mano en el fuego por sus compañeros de equipo y mantiene la apuesta que había hecho al inicio de la temporada a pesar de haber promediado un punto por jornada. Guilherme dos Santos Torres (Santo André, São Paulo, Brasil, 5 de abril de 1991) confía en acabar el curso entre la octava y la duodécima plaza.

¿Cómo ha digerido el vestuario el punto de Eibar?

En Eibar queríamos los tres puntos, hicimos un buen partido, defendimos bien, conseguimos crear oportunidades pero no sumamos los tres puntos. Con todo, salimos contentos pero no totalmente felices porque no conseguimos la victoria, aunque tampoco es malo haber sacado un punto ante un equipo bien organizado.

Desde fuera, la lectura es que faltó ambición, sobre todo en la segunda parte, ¿coincides?

Es un poco difícil, estás jugando fuera de casa, hicimos un buen primer tiempo, en el segundo sufrimos más, pero el equipo luchó hasta el final e hizo lo que el entrenador pidió y con seguridad vamos a seguir mejorando.

¿Es tan complicado jugar en Ipurua?

Sí porque es un campo muy pequeño, la hierba no es una de las mejores y además tienen un buen equipo, juegan mucho por arriba, y sabíamos que había que hacer un buen trabajo.

Yo confío en mis compañeros y en que vamos a recoger los frutos

Cuando comenzó la temporada apostaste por quedar entre el octavo y el duodécimo, ¿lo sigues pensando?

Sí, lo sigo pensando y lo mantendré hasta el final porque este va a ser el equipo que vamos a tener. Con la plantilla que hay, no tengo duda de que vamos a estar en esas posiciones y no voy a cambiar mi pensamiento.

¿Apostarías?

Apostaría, sí.

Y si no acaba en esas posiciones, ¿sería un fracaso?

No sé si fracaso, creo que fracaso es descender, pero no habría sido un buen trabajo de todos nosotros. Con el equipo que tenemos, no sé si soy yo solo el que lo dice, pero podemos llegar. Creo que llegaremos.

Tú fuiste el más ambicioso...

Yo confío en mis compañeros y en que vamos a recoger los frutos del trabajo.

Supongo que uno de los argumentos a los que te aferras es el nivel del ataque del Depor, poco habitual en equipos que luchan por salvarse.

Sí. Desafortunadamente, Lucas aún no está al cien por cien, Adrián está volviendo, Carles Gil cuando vuelva nos va a ayudar mucho. Tenemos muy buenos jugadores y con seguridad vamos a mejorar y creo que ya estamos mejorando, haciendo un buen trabajo.

Edu Expósito es muy bueno, va a dar alegrías al Depor; será un gran jugador

A nivel personal, ¿cómo te encuentras?

Creo que llevo tres o cuatro partidos buenos, mejorando cada vez más y ese es mi objetivo, trabajar y cada vez estar mejor.

En el centro del campo hay mucha competencia.

Tenemos grandes jugadores, pero no pienso en eso si no en hacerme mejor. El que decide es el entrenador y yo trato de hacer mi trabajo para poder seguir jugando.

¿Cómo ves a tus tres competidores del primer equipo?

Los tres están bien cualificados y es bueno para el entrenador porque cuenta con cuatro grandes jugadores para la misma posición.

Hasta ahora, eres el único de los cuatro que no ha faltado en ninguna alineación.

Estoy feliz. Quiero jugar los máximos partidos posibles.

En tu posición también está el fabrilista Edu Expósito, ¿cómo le ves?

Para mí es un jugador muy bueno, maneja las dos piernas muy bien, va fuerte, marca bien y estoy seguro de que va a dar alegrías al Deportivo y que va a ser un gran jugador.

Mi juego en Brasil, era un poco diferente a Europa, llegaba mucho al área

¿Te gusta la posición que ocupas, como pivote defensivo, o querrías estar más adelantado?

Yo lo que quiero es jugar y dónde no me importa. Me siento bien ahí o más adelantado. Mi objetivo principal es ayudar al equipo y así aparecerán las individualidades.

La temporada pasada tu padre me comentaba que tenías que llegar más al frente de ataque.

Es que mi padre está más acostumbrado a mi juego en Brasil, era un poco diferente a lo que soy en Europa. Era un jugador que llegaba mucho al área, chutaba mucho a puerta, tres o cuatro veces como mínimo. Aquí estoy por delante de la defensa y es un poco más difícil, pero es diferente el juego de aquí con respecto al de Brasil.

En el Corinthians compartiste centro del campo con Paulinho, que esta temporada ha fichado por el Barcelona. Jugastéis juntos y además ocupaste su plaza cuando él se marchó a Europa (Tottenham).

Es un jugador increíble, que hace muchos goles, que está en la selección. Es un jugador fenomenal. Estoy convencido de que va a ayudar al Barcelona con sus goles.

¿Habéis hablado desde que llegó a España?

Tenemos un grupo de WhatsApp, pero no hablamos individualmente. Espero verlo en breve y darle un abrazo.

La familia es lo que más echo de menos, pero eso forma parte de mi profesión

¿Le ves adaptado ya?

Son pocos partidos, pero tiene experiencia. No tengo duda de que hará un gran trabajo.

En tu caso, ¿qué es lo que más echas de menos de Brasil?

La familia. Es lo más importante, lo que más echo de menos, pero forma parte de mi profesión. Siempre viene gente de visita. También echo de menos a mis grandes amigos de allí, que no pueden venir por trabajo. Pero estoy feliz, forma parte de mi trabajo y no espero volver a Brasil tan pronto.

¿Cuando vas a Brasil te quedas en Santo André (al lado de Sao Paulo)?

Suelo viajar una semana a algún sitio más tranquilo, de playa, con mi familia, con mi hijo (Davi) y mi esposa (Letícia), pero después me quedo en mi ciudad porque mi familia es de allí y la de mi mujer también.

Estrenaste paternidad en tu primera temporada en el Depor, ¿cómo es la vida de padre-futbolista?

Muy buena. Estoy muy feliz, cada vez mejor, cada día que pasa es una experiencia nueva y estoy muy feliz.

¿Ha cambiado mucho tu día a día?

Sí, creo que con seguridad ha cambiado, pero para mejor porque la alegría es mayor. Llegas a casa de la jornada de trabajo, estás cansado, pero ves una sonrisa de tu hijo y te da energía.

¿Va a ser futbolista como el padre?

Yo voy a motivarlo al principio, pero espero que le guste también. Si él no quisiese ser jugador, lo importante es que sea feliz en lo que desee ser. Evidentemente, yo le voy a incentivar.

¿Cómo te encuentras en A Coruña?

Estoy muy bien, la ciudad es muy buena y no tengo ninguna queja. Solo cabe trabajar, mejorar y apoyarme en mi familia.

¿Vives en el centro?

No, ahora estoy en Oleiros. Prefiero una casa pensando más en mi hijo, aunque vivir en el centro suponga que tienes todo más cerca.

¿Qué es lo que más te gusta?

Coruña es una ciudad tranquila, de calma, bonita, sales a comer, hay buenos restaurantes, puedo ir al parque con mi hijo, así que me gusta todo.