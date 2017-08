Guilherme apunta alto

Guilherme no se conforma con lograr la permanencia y apunta alto en el que será su segundo curso en el Deportivo, el club propietario de sus derechos por las próximas cuatro temporadas. El mediocentro brasileño considera que se está armando una plantilla competitiva y cree que hay equipo para no pasar apuros e incluso aspirar a cotas más altas. “Mi objetivo es estar entre el octavo y el decimosegundo. Es mi pensamiento, creo que tenemos equipo para eso y vamos a luchar para estar en esa zona de la tabla”, asevera convencido.

Más asentado

El futbolista brasileño, que firmó por el Deportivo tras ejecutar el club la opción de compra que llevaba incluida su cesión por parte del Udinese, es feliz de formar parte de la entidad blanquiazul. Su nueva situación hace que los objetivos sean ahora diferentes. “Mi meta la temporada pasada era intentar hacer un buen campeonato y quedarme. Ahora que he firmado contrato me siento más tranquilo y con más confianza para hacer mi trabajo”, afirma el mediocentro.

El Deportivo tendrá que abonar más de cuatro millones de euros, pero ha pactado un acuerdo con el club italiano para flexibilizar los pagos. Por ello, Guilherme se ha convertido en el futbolista más caro en el actual plantel, algo que no le quita el sueño. “No miro esas cosas, ni he pensado en eso”, incide el futbolista brasileño.

No obstante, asume que eso hace que tenga “más responsabilidad”, no solo por el club sino por sí mismo, por lo que va a intentar hacerlo “lo mejor posible para retribuir a la confianza” que ha depositado en él el club herculino.

Ayer finalizó la concentración en Vilalba, una experiencia que tanto Guilherme como sus compañeros considera positiva y en la que ha reinado el buen ambiente. “Muchos ya nos conocemos, ya somos amigos de los que llegaron y fue perfecto”.

Están en un momento importante de la pretemporada, la recta final, y el centrocampista admite que es algo palpable. “Desde que llegamos aquí tenemos un pensamiento diferente, la ansiedad se empieza a notar”, puntualiza el mediocentro, que considera que el equipo está “trabajando muy bien”.

Listos para el debut

El Deportivo inició la pretemporada el 5 de julio y después de once duelos, doce con el de mañana en el Trofeo Teide ante el Tenerife, Guilherme ve al plantel listo para LaLiga: “Ya estamos para competir. Tuvimos amistosos, los partidos (ligueros) serán diferentes, pero estamos preparados y ahora solo hay que esperar a que comience”.

El debut liguero será contra el actual campeón, el Real Madrid, un encuentro que exigirá un alto grado de exigencia a los blanquiazules. “Todo el mundo sabe cómo es el Real Madrid”, remarca el mediocentro, que subraya en que tendrán que “hacer un buen trabajo para poder sacar algo positivo”.

Pepe Mel sigue perfilando el sistema de juego del Depor y ubicando las diferentes piezas con las que cuenta este curso. Guilherme, que disputó 30 partidos, 26 de ellos como titular, y que marcó dos goles ante el Atlético Osasuna el pasado curso, asegura que, obviamente, se siente “cómodo” si está “en el equipo para jugar” y que se adaptará a lo que el míster le pida: “La manera de jugar le corresponde al entrenador, que es el que tiene que saber cuál es la mejor forma”.

Guilherme se encuentra en un buen momento. Las lesiones le están respetando desde que llegó a España, está con confianza y apunta alto. l