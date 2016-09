Grandes en la redacción

La plantilla del Liceo visitó ayer las instalaciones de Editorial La Capital y la redacción de El Ideal Gallego para celebrar en el Primer Diario Deportivo de Galicia su reciente victoria en la Supercopa de España. Al frente de la comitiva estuvo el presidente, Eduardo Lamas, así como los diez jugadores de la primera plantilla.

El director de El Ideal Gallego, Andrés Ríos, ejerció de anfitrión, explicando a sus ilustres invitados el funcionamiento de la redacción. Posteriormente, se dirigió a los asistentes dándoles las gracias por su visita y reafirmando el compromiso del diario con equipos como el Liceo. La humildad no está reñida con hacer un producto en el que las entidades de la ciudad se puedan ver reflejadas, y más en un momento tan relevante como es la consecución de un título.

Por su parte, el presidente del Liceo, Eduardo Lamas, resaltó que “somos pobres pero tenemos una ilusión de caballo”, y que les gusta expresarse con “hechos, no con palabras”.

“Con el diez por ciento del presupuesto de otros equipos hemos conseguido lo imposible”. También señaló que “no voy a pedir cosas para mí, pero sí que apoyéis a estos chavales”.

Por su parte, el capitán del equipo, Josep Lamas, comentó que “íbamos de tapados. Éramos una incógnita, pero teníamos las cosas claras: defendimos todos, atacamos todos y sufrimos todos cuando nos tocó. Lo importante es que al final ganamos. Y ahora queremos que esto se repita”.

También tomaron la palabra los nuevos de la plantilla. “Al fin y al cabo, este acto es también la presentación de los jugadores”, como se encargó de recordar Eduardo Lamas.

Marc Coy comentó que “cuando te proponen jugar en el Liceo, en lo que piensas es en oportunidades: de estar en un grande, de ganar títulos... En esta Supercopa teníamos una meta, y con mucho sacrificio ya hemos alcanzado la recompensa”.

Otro de los destacados del equipo es el internacional portugués, recientemente coronado campeón de Europa con su selección, Henrique Magalhaes. El luso se mostró ambicioso, al destacar que “acabo de llegar a un país nuevo, diferente, y esta es la mejor forma de empezar. Ahora nos quedan tres títulos más”.

Carlo di Benedetto también estuvo en el Europeo, defendiendo los colores del combinado de Francia. Se mostró “muy contento. Ha valido la pena empezar un poco antes la pretemporada. Ahora hay que ir a por más”.

Y un jugador que no se puede considerar nuevo de todo es Joan Grasas, que regresa esta temporada al club verdiblanco. Incidió en la satisfacción por “volver a un equipo que me hizo crecer. Hemos empezado con buen pie y ahora hay que seguir con ambición, ilusión y ganas”.

Después, todos quisieron que se dirigiera a los asistentes Mon, el preparador físico, que resaltó que “cuando recibes la llamada de un club como el Liceo es imposible decir que no. El año pasado entré a mitad de temporada y ya tenía ganas de empezar desde el principio”.

También subrayó que “en una conversación con el capitán, hablamos de que seguro que íbamos a conseguir algún título. Y ya lo tenemos”.

El brindis y la entrega de la portada conmemorativa fueron otros de los momentos destacados de esta emotiva visita. Tras ella, los jugadores regresaron a los entrenamientos.

El sábado comienzan la OK Liga en la pista del Girona y, para que sigan llegando los éxitos, es imprescindible no dejar de trabajar e intentar seguir haciendo historia. n redacción