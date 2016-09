Goleada en la segunda parte

España venció con goleada a Liechtenstein merced a una segunda parte en la que no falló de cara a meta, algo que no se permitió en el segundo tiempo cuando aplastó a su rival.

Con respecto al primer encuentro de Lopetegui como técnico, ante Bélgica, que finalizaba con buen juego y victoria española en Bruselas (0-2), el seleccionador hizo dos cambios en el once. Salían Carvajal y Morata del equipo y entraban Sergi Roberto y Diego Costa. El delantero veía el premio a su buen encuentro ante los belgas y el barcelonista a la adaptación que está teniendo en el lateral izquierdo.

Fue laa gran novedad del once. La ausencia de Morata, tras el golpe del otro día, era previsible, ya que no conviene forzar al delantero madridista, máxime si el rival no tiene el nivel, por ejemplo, de Italia, la otra favorita para quedar primera de grupo.

El combinado nacional, como se esperaba, arrancó el choque mandando y jugando mejor que una débil selección de Liechtenstein, que jugaba a la contra como único argumento pero ni tan si quiera pasaba del medio del campo.

Mientras, los de Lopetegui trenzaban y trenzaban pases en las zonas de ataque buscando abrir la lata del modesto rival. Bastante tenía la selección centroeuropea en defenderse a pelotazo limpio ante el incesante y absoluto dominio rojo.

A punto de cumplirse el minuto diez, Diego Costa conseguía abrir el cerrojo local con un testarazo de cabeza que se alojaba en las mallas pegado al palo. El delantero hispano-brasileño ponía por delante a los locales, pero Liechtenstein, lejos de buscar el empate, siguió agazapada.

Parecía que España podría pulverizar a su endeble adversario, pero lejos de seguir creciendo en el juego, la selección bajó una marcha, desaceleró. Tras los primeros minutos de dominio absoluto simplemente jugó, tocó la pelota, pero no se vio el hambre de ganar de otras jornadas.

Por momentos parecía una especie de entrenamiento. Hubo ocasiones para poner el segundo en el marcador, sobre todo en el tramo final del periodo inicial, pero con la ventaja por la mínima se llegó al descanso tras un primer tiempo discreto de los hombres de Lopetegui. El dominio fue total pero las ocasiones escasearon si se tiene en cuenta el potencial de la selección. Costa en el 25 y el 42 pudo sumar tantos al marcador y Busquets a punto estuvo de marcar en el 41 en una jugada ensayada, pero Vitolo, que no vio la trayectoria de la pelota, sacó el esférico sobre la línea de gol.

La constatación evidente de que a España le faltaba algo llegó en la reanudación del encuentro, cuando Silva pudo marcar en dos ocasiones, pero en su afán de dar más pases y seguir tocando desperdició la opción. Había que seguir esperando por los goles, pero estos llegarían.

Lopetegui dio entrada a Nolito en el descanso buscando certificar las acciones de gol.

En el 51 Koke estrellaba un balón en el larguero a saque de una falta directa. España quería marcar el segundo cuanto antes en esta reanudación de partido. Lo consiguió Sergi Roberto a los 54 minutos al recibir un pase de Nolito en el corazón del área y batir por bajo al meta centroeuropeo.

El 2-0 tranquilizó a España, que intentó marcar más goles, y llegó el tercero. A los 58 Silva recibía un pase por la línea de fondo con el portero batido. No fallaba el canario. El rival sucumbía, no tenía fuerza. Segundos más tardes Vitolo puso el 4-0 en el marcador. El quinto tampoco tardó en llegar y Diego Costa certificó su buen encuentro con un nuevo tanto.

Con el 5-0 y Liechtenstein desnortado, abatido, sin fuerzas y con pocas ganas, el choque fue muriendo poco a poco. Lo que no murieron fueron los goles, hasta el final. Morata anotó los dos siguientes y Silva el definitivo 8-0 en el minuto 90 para certificar la goleada española.