El gol llega desde Holanda

El Deportivo ha movido ficha rápido y ya ha incorporado a un nuevo atacante para suplir la ausencia de Joselu. El elegido es Ryan Babel, atacante de 29 años, internacional con Holanda, exjugador de conjuntos como Liverpool y Ajax, y que llega en calidad de agente libre, tras desvincularse de su último club, el Al-Ain FC árabe.

El extremo llegó en la madrugada de ayer a Lavacolla y tiene previsto pasar hoy a las 9 de la mañana las pertinentes pruebas médicas en el HM Modelo coruñés. Su contrato, con opción de prórroga, expirará el próximo 31 de diciembre, como apuntó ayer Deportes Cope Coruña.

El futbolista se desvinculó la semana pasada de su anterior club, con el que no había disputado ningún encuentro en esta campaña. Su agente, Winnie Haatrecht, indicó a los medios tras ser preguntando que “algunas promesas no habían sido cumplidas” por el Al-Ain, sin entrar a valorar otros detalles.

Tino Fernández había reconocido recientemente que la dirección deportiva del conjunto blanquiazul estaba peinando el mercado en busca de un ariete para suplir la baja de Joselu, que se podría perder en torno a diez encuentros de Liga. Las premisas para hacerse con los servicios de un nuevo futbolista eran claras: que estuviese en paro, que tuviese un rendimiento relativamente rápido y que encajase en términos económicos.

El club, que finalizó el pasado mercado estival con un remanente monetario, trabajaba desde que se confirmó la lesión del delantero germano-gallego en diferentes opciones. El infortunio que se volvió a cebar con el Deportivo había propiciado que varios agentes hubiesen puesto sus miras en las oficinas de la Plaza de Pontevedra con diversas ofertas. Futbolistas como Di Natale, Anelka o Salpingidis, todos ellos agentes libres, fueron ofrecidos a la entidad blanquiazul. Esta terna, en paro, estaba a la espera de la llamada de un club que colmase sus ganas de seguir compitiendo. Finalmente, el Depor ha optado por la contratación del atacante tulipán, sin bien el propio Tino Fernández admitía que en ningún momento Gaizka Garitano le había pedido que se reforzarse la delantera del Deportivo tras la baja de Joselu.

Una llegada que parece cerrar, de momento, las puertas del primer equipo a Óscar Pinchi, que volvió a marcar el fin de semana pasado con el Fabril. El propio Tino, al ser preguntado por el particular, quiso dejar claro que era decisión del entrenador que diese ese salto al primer equipo que actualmente se limita a compartir varias sesiones de entrenamiento semanales.



Una nueva oportunidad

Ryan Babel, internacional en categorías inferiores y con la absoluta, se crió en la escuela del Ajax, siguiendo la estela de otros talentosos canteranos como Rafael Van der Vaart o Wesley Sneijder. El jugador, diestro, aunque también se desenvuelve bien con la pierna izquierda, puede ejercer tanto de extremo como de delantero centro. Durante sus cuatro campañas en el Ajax, se destapó como un jugador polivalente, que además de tener gol, era capaz de generar ocasiones para sus compañeros.

Unas cualidades que podría haber seguido explotando en la Eredivise, y que le hicieron titular de su equipo, pero que también llamaron la atención de la Premier League. En 2007 el polifacético atacante recibió la llamada del Liverpool de Rafa Benítez, donde empezó con muchos protagonismo, y terminó casi inédito. El de la ‘oranje’ coincidió en el conjunto inglés con Fernando Torres y David Ngog. Después de tres cursos en la Premier, y una campaña en el Hoffenheim regresó al Ajax. Tras su paso por la Liga turca con el Kasımpaşa SK y la arábe con el Al-Ain, llega para Ryan una nueva oportunidad en España con el Depor. n