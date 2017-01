Gil y Gama, bajas por lesión

El Deportivo recibirá mañana al Villarreal a las 20.45 horas en Riazor con las bajas por lesión de Carles Gil y Bruno Gama, la ausencia de Fayçal Fajr, con Marruecos en la Copa África, y la baja, por sanción, de Juanfran.

Gaizka Garitano, que tendrá presumiblemente una nueva pieza, Ola John, que pasará hoy reconocimiento médico, aún no podrá contar con él para este choque. El jugador holandés, sin embargo, podría conocer esta tarde en Abegondo a sus nuevos compañeros.

Por otra parte, las dos bajas por lesión se encuentran en procesos de recuperación diferentes. En el caso de Carles Gil, que sufre un esguince del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, ya trabaja con el readaptador Fran Molano. Esta semana, además, realizó carrera suave sobre el césped.

En una fase más inicial de su recuperación se encuentra Bruno Gama, que sufre una lesión muscular de grado I en el aductor medio izquierdo.

Actualmente está con tratamiento médico y de fisioterapia.

El jugador sintió unas molestias este lunes en el entrenamiento y tuvo que abandonar la sesión de forma prematura.

Las pruebas médicas a las que fue sometido confirmaron el problema muscular del de Braga, gafado este año con las lesiones, tras sufrir una de grado dos en el tercio medio del bíceps femoral izquierdo a finales del pasado mes de noviembre.

A la ya prevista baja de Fayçal durante todo el mes de enero, se unió la de Juanfran, que fue expulsado por doble amarilla ante el Espanyol. El lateral vio las dos tarjetas por sendas faltas a Piatti y, pese a que el club recurrió, no tuvo éxito.

Su ausencia devolverá, presumiblemente al once a Laure, que tras recibir el alta está listo para salir de inicio. El defensa, muy castigado por las lesiones, disputó su último encuentro oficial el pasado 15 de octubre en el Camp Nou. Un duelo en el que fue expulsado por roja directa. Mañana ante el Villarreal tendrá la oportunidad de resarcirse y recuperar ritmo competitivo.