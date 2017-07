Gerard Valentín, el segundo

Tal y como ha venido anunciando este diario a lo largo de la última semana, el lateral derecho Gerard Valentín, del Nástic de Tarragona, se ha convertido en un nuevo refuerzo blanquiazul.

Este joven defensa de 23 años —cumplirá este mes los 24— ha pasado a ingresar las filas del RC Deportivo a cambio de unos 500.000 euros y ha firmado por cuatro temporadas.

De este modo, el jugador ha visto cumplido su sueño de actuar en Primera División, en una marcada apuesta de futuro por parte de la Secretaría Técnica de Richard Barral.

Gerard Valentín llega para reforzar el costado derecho de la zaga herculina, en donde la escuadra de Riazor dispone de un hombre contrastado como Juanfran Moreno —cuya continuidad no está garantizada— y de Borja Valle, un atacante reconvertido a lateral.

El segundo fichaje blanquiazul destaca sobremanera por su capacidad ofensiva, haciendo alarde de una potencia descomunal y un notable uno contra uno, mientras que tal vez uno de sus puntos débiles radica en la relativa endeblez en tareas de destrucción.



El RC Deportivo destaca sobre su llegada que este lateral derecho, “formado en las categorías inferiores del Figueres FC, pasó su etapa de juvenil en el Girona FC y su primer año de amateur en el Sevilla FC. En 2013, debutó en Segunda B en las filas del UE Olot que lo traspasó al Gimnástic de Tarragona”.

El pasado curso disputó un total de 33 encuentros con una formación que se salvó del descenso a Segunda B en la última jornada de Liga, acumulando 2.484 minutos de juego y materializando dos goles.

Después de haber superado el pertinente reconocimiento médico en el hospital Modelo, el jugador se incorporará esta misma mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Abegondo, en donde podrá conocer a los que serán sus nuevos compañeros.



Despedida del Nástic

El futbolista catalán quiso agradecer a su anterior club y a su afición el apoyo recibido durante las tres últimas temporadas. Y lo hizo a través de las redes sociales de Internet, concretamente mediante su cuenta de Twitter.

“Hoy toca despedirme de la que ha sido mi casa durante tres años. En Tarragona he vivido momentos inolvidables. Me quedo con todos ellos y con las personas que he conocido. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, staff técnico y compañeros que me han acompañado durante esta etapa. Mención aparte a la afición, nunca dejéis de animar a vuestro Nástic, me voy a cumplir un sueño pero siempre recordaré las tardes que he disfrutado en el Nou Estadi. Por último solo me queda decir GRACIAS Nástic y GRACIAS Tarragona. Fins al final. Força Nástic!”, publicaba en la jornada de ayer.

En el mismo canal comunicativo, el nuevo fichaje blanquiazul también quiso lanzar un mensaje de agradecimiento para el RC Deportivo, que ha demostrado su confianza en él para brindarle una oportunidad de oro para consagrarse en la Primera División.



“Muchísimas gracias a todos por las muestras de cariño! Estoy muy feliz de poder defender estos colores! #FORZADÉPOR #XenteMariñeira”, indicó.

A última hora de la tarde de ayer, Gerard Valentín fue presentado ante los compañeros de la prensa gráfica en su hotel en A Coruña, el Meliá María Pita, y hoy comenzará a rodar con la elástica blanquiazul en los entrenamientos en Abegondo, donde comenzará una nueva e ilusionante etapa en su carrera profesional.