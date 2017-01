Garitano: "El Eibar no me debe nada a mí, en todo caso le debo yo a él"

Gaizka Garitano ha dado a conocer tras el entrenamiento matinal la lista de los 19 convocados que viajarán a Eibar para el encuentro del sábado en Ipurúa.

Al entrenador le espera un buen recibimiento en tierras eibarresas. Está previsto que le hagan un homenaje previo al partido, ante el que Garitano se muestra agradecido señalando que ha "pasado muchos años allí, vuelves a casa, ves amigos, gente conocida, pero lo único que me preocupa es que el Depor gane allí". Sostiene que el Eibar "no me debe nada a mí, en tal caso le debo yo a él. Le agradezco el detalle".

Sobre Luisinho dice estar "encantado con él, lo está haciendo muy bien, pero ahora tengo cuatro laterales, tengo que dejar a uno fuera y por el plan del partido le dejo a el fuera, pero estoy muy contento con él".

El que sí estará estrenándose en una convocatoria con el depor es Kakuta que "está bien, otra cosa es que tenga fiabilidad para jugar 90 minutos después de meses sin jugar". Veremos si Gaizka le da algún minuto.