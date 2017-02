El PP de Vigo pide a Caballero que deje de "mentir" sobre el estado "lamentable" de la grada de Río de Balaídos

El concejal popular Miguel Fidalgo ha pedido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que deje de "mentir" y de "manipular e intentar engañar a la opinión pública" sobre el estado "lamentable y deplorable" de la grada de Río del Estadio Municipal de Balaídos.



Estas declaraciones a los medios se producen después de que el Ayuntamiento de Vigo suspendiera el partido de LaLiga Santander que este domingo (20.45 horas) enfrentaba a RC Celta y Real Madrid por problemas de desprendimientos en la cubierta del Estadio Municipal de Balaídos derivados del temporal de lluvia y viento que azota Galicia desde el pasado miércoles.



A este respecto, Miguel Fidalgo ha indicado que, en el año 2014, el Gobierno municipal "llegó a adjudicar una obra para mejorar el estado de la grada de Río" de Balaídos, concretamente para "mejorar los contrafuertes y cambiar la cubierta".



"Pero, casualidades de la vida, como había unas elecciones (municipales) en 2015 paralizó ese proyecto, solamente se limitó a reforzar los contrafuertes y decidió esperar a hacer un maravilloso nuevo Balaídos con una grada con una cubierta de acero de color azul", ha narrado.



En este sentido, ha lamentado que, a día de hoy y tres años después, la grada de Río siga en su estado "lamentable". "Por eso hemos dado la vuelta a España y por eso no se va a celebrar el partido entre el Celta y el Real Madrid", ha denunciado Fidalgo, quien, no obstante, ha matizado que la seguridad de los aficionados y ciudadanos es esencial.



Acto seguido, le ha pedido a Caballero que "deje de decir tonterías sobre un recurso interpuesto por una asociación vecinal y ciudadana contra la adjudicación de la grada de Río". "El PP no esta detrás de este asunto y no tiene nada que ver con esta asociación", ha subrayado el concejal popular.



En esta línea, le ha indicado al alcalde olívico, de quien ha dicho que "igual está un poco mayor y tiene memoria selectiva", que la mencionada asociación está presidida por el exregidor socialista de Vigo Carlos Príncipe.