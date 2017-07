Mourinho: "Puedo garantizar que De Gea no se irá esta temporada"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, aseguró que el portero internacional español David de Gea continuará jugando en los 'red devils' el próximo curso después de explicar que está "muy tranquilo" y trabajando "mejor que nunca".



"Al 100% se queda con nosotros", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Real Madrid este domingo (23 horas). "Puedo garantizar que no se va a ir esta temporada", añadió Mourinho en la antesala de la Supercopa de Europa que ambos clubes disputarán el 8 de agosto.



"Durante mucho tiempo la puerta estuvo cerrada, pero la abrimos porque no es bueno tener a jugadores que se quieren ir", dijo sobre la frustrada salida de De Gea hace un año. "Abrimos la puerta y luego ellos decidieron cerrarla", espetó el técnico de Setúbal.



"No creo que se le quedase una buena sensación", dijo sobre De Gea. "El Real Madrid ha preguntado por él durante mucho tiempo, pero el Manchester United no está dispuesto a negociar. Ahora está trabajando mejor que nunca, y al 100% se queda con nosotros".



En este sentido, Ander Herrera -que también compareció ante los medios- defendió a su compañero y dijo que De Gea es un portero que "da puntos". "Es muy importante y por eso quiero que se quede aquí. Jugar con él es fantástico y creo que va a estar muy concentrado en el United", añadió el centrocampista español.



Además, Mourinho fue preguntado por el choque ante su exequipo, que llega a pocos días de la citada Supercopa. "No veo un problema jugar ahora con ellos. La motivación no es la misma y las circunstancias son totalmente diferentes. Imagino que será una buena experiencia para ellos", sentenció.