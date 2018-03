El Fuenlabrada remonta en la recta final al Obradoiro

Con un parcial 0-6 en los últimos tres minutos, el Fuenlabrada asaltó el Fontes do Sar y se afianza en los puestos de playoffs, tras doblegar a un Obradoiro que dispuso de un último ataque para forzar la prórroga pero el aro escupió el triple de Pepe Pozas.

Fue un choque muy igualado, emocionante y no exento de polémica. Los locales se quejaron de una falta en ataque señalada a Bendzius a falta de ocho segundos y, sobre todo, de que los colegiados no dejasen a Moncho Fernández meter en pista a Corbacho tras un tiempo muerto.

En el primer cuarto a ambos equipos le faltó intensidad defensiva. Pese al 7-2 de salida, El Fuenlabrada no tardó en responder (12-12). Y a partir de ahí el intercambio de canastas fue continuo hasta que en el arranque del segundo cuarto de nuevo el Obradoiro pegó un pequeño estirón (34-29).

Pero un parcial 0-8 obligó a Moncho Fernández a parar el partido. Su equipo ajustó la defensa y eso le dio otra vez el mando (45-42).

La igualdad se mantuvo en la reanudación. Los interiores del Fuenlabrada se cargaron pronto de faltas pero el Obradoiro no logró explotarlo. Y cada vez que cogió una pequeña ventaja fue incapaz de ‘matar’ a un rival al que sostuvo Vargas.

Del 55-50 se pasó al 55-57 en apenas dos minutos, con el Obradoiro sufriendo ante el físico de los madrileños, que se aprovecharon de la permisividad arbitral. Pero un 2+1 de Bendzius y un triple de Corbacho sobre la bocina colocaron el marcador en 63-61.

El Obradoiro siguió mandando (72-68) pero Vargas volvió a aparecer para situar al Fuenlabrada a uno. Pero, con Corbacho en el banquillo, los errores locales se multiplicaron y los de Néstor García culminaron su remontada (78-79) a falta de 58 segundos.

Polémica final

Dos tiros libres de Vargas obligaban al conjunto compostelano a meter un triple para forzar la prórroga. Moncho Fernández pidió tiempo muerto. Sacó un quinteto a pista y pidió otro tiempo muerto antes de que se pusiera el balón en juego. Intentó meter en el quinteto a Corbacho, pero los árbitros no se lo permitieron. Los suyos buscaron a Pozas pero éste falló el triple. l