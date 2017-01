“Fue un partido de alternativas que los dos quisieron ganar”

El Deportivo no dio la campanada que quería Garitano, aunque sí se adelantó en el marcador en el primer partido de Liga de 2017. Los blanquiazules tuvieron opciones de ganar, pero también pudieron perderlo.

“Cuando empiezas ganando siempre quieres acabar consiguiendo los tres puntos y es una pena que cuando mejor estábamos nos empataran. Ha sido un partido de alternativas, los dos equipos quisieron ganar y el empate es justo”, consideró el míster deportivista.

El técnico aseguró que el equipo estuvo “cerca” de lograr la victoria. Habría sido la primera fuera de casa.

“Al final, con la expulsión, el punto era bueno. Hicimos un gran trabajo en un campo difícil”, señaló el míster.

Garitano admitió que al equipo le costó “más en el primer tiempo” que en el segundo. “Ellos son muy físicos y mientras no se han ido cansando no hemos encontrado espacios. Luego, hemos aparecido más con gente como Bruno o Emre. Ellos también tienen buenos jugadores y aprietan”, manifestó el técnico blanquiazul.

El preparador deportivista indicó que ni su equipo ni el Espanyol querían “el empate” y eso permitió ver “un segundo tiempo bonito”.

“La primera parte ha sido más igualada, en la segunda ellos han arriesgado más y nosotros también. Los partidos tienen su proceso”, declaró.

El partido lo acabó con molestias Albentosa, pero sin trascendencia. “Son los típicos golpes del partido, pero todos están bien”, comentó.

El míster fue preguntado por su demora en las sustituciones y por haber hecho solo dos.

“Al final, los cambios muchas veces no mejoran las prestaciones del equipo. Hay que hacerlos cuando las cosas no funcionan o el equipo está cansado, pero llegamos al minuto 70-80 cuando mejor estábamos. Ahora mismo tampoco tenemos muchas variantes ofensivas y no he visto necesidad de hacer cambios porque estábamos muy bien”, señaló.

El técnico, que vio bien al árbitro, reconoció que la plantilla es “justa” y expresó su total “confianza en el trabajo del club”. Además, el míster admitió que los fichajes “necesitan su proceso”. n área 11