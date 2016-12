Fran esta seguro de que el Depor repetirá su época gloriosa

La página web revistachispa.com publica una entrevista con el exjugador del Deportivo Francisco González Pérez ‘Fran’, que actualmente forma parte del organigrama del Manchester City. A continuación, reflejamos extractos de dicha conversación.



—¿La filosofía de fútbol es muy diferente en Inglaterra a lo que hay en España?

—Hombre... yo creo que sí.



—¿Te gusta más?

—Encajo mucho más en esta filosofía por mi manera de pensar. A mí, me gusta mucho más esta.



—¿Cómo te comunican que vas a formar parte del Manchester City?

—Eso fue el año pasado. Cabía la posibilidad esta de poder entrar aquí en la academia del City, y, cuando me lo dicen, me siento muy contento y muy feliz por esta oportunidad, sobre todo para seguir aprendiendo y entendiendo otras maneras de ver el fútbol. Está siendo una experiencia muy gratificante, muy buena, muy positiva y estoy aprendiendo muchísimo aparte del idioma y otra cultura.



—¿Pep Guardiola habló directamente contigo?

—No, Txiki Begiristain.



—¿Te identificas con el Deportivo de hoy en día?

—Claro, ¿por qué no?



—¿Se repetirá la época gloriosa del Depor?

—Estoy totalmente convencido de que va a ser así.



—¿Crees que volverá a ganar algún título?

—Seguro, seguro, seguro.



—¿Querrías para tus hijos la vida de futbolista que tú llevaste?

—Yo quiero para mis hijos lo que ellos decidan. Yo lo que deseo es que sean lo suficientemente inteligentes para que sepan elegir lo que ellos quieran. Donde ellos se sientan felices y cómodos, que cojan ese camino.



—¿Tienes la sensación de que diste al Depor más de lo que te acabó dando?

—(Silencio) Yo tengo que estar muy agradecido al Depor y el Depor también debería estar agradecido a todo lo que he hecho yo. Es mutuo, recíproco, y yo he sido muy feliz en el Depor y he conseguido allí que la gente me haya querido un montón... no he cambiado de equipo. Los años que estuve allí han sido los mejores años de la historia del Depor y los tengo como momentos imborrables en mi memoria.



—Fue una pena salir como saliste con esa disputa con Augusto César Lendoiro. ¿Qué pasó realmente entre él y tú?

—No lo sé.



—¿Eran motivos económicos?

—No lo sé, no sé, no sé, pregúntaselo a Lendoiro.



—¿Volviste a hablar con Lendoiro desde ese momento?

—No.



—Si te digo derbi, ¿qué se te viene a la cabeza?

—Que es un partido en el que se juega un poco la hegemonía del fútbol gallego y donde los jugadores intentamos darles [a los aficionados] una de las mayores alegrías que pueden recibir por ganarle a tu eterno rival.



—¿No tienes la sensación de que ha cambiado mucho el fútbol desde que has dejado de jugar, tú crees que se ha perdido el sentimiento por la camiseta como el que mostraste tú?

—Yo creo que hay un poco de todo. Hay gente que no ha cambiado y hay gente que sí. Son etapas en la vida y cada uno tiene que decidir. El mundo ha cambiado porque se han abierto mucho las fronteras y ahora todo es más fácil, es más fácil cambiar de país... hay otra mentalidad mucho más abierta, antes quizás era todo mucho más cerrado, tardabas mucho en dar un cambio, ahora los cambios son continuos. O sea, que demasiadas cosas han cambiado.



—¿Cuál es el jugador que más te ha impresionado en directo?

—Ronaldo.



—¿Dónde está la clave, la grandeza, para convertirse en un crack, en un futbolista top, sobre todo en la escuela del Manchester, qué se les inculca para que puedan llegar a ser grandes jugadores?

—Lo de siempre, no es aquí ni en ningún lado. Trabajo, trabajo y más trabajo, mucho sacrificio y mucha humildad. Luego, hay jugadores que tienen mucho talento, pero si no son constantes en su trabajo, no irán a ningún lado. Hay jugadores que no tienen tanto talento y gracias a su trabajo y esfuerzo son capaces de llegar muy lejos. Y, después, si tienes un pelín de suerte, porque es importante para no caer en lesiones, se pueden conseguir muchas cosas.



—Siempre se habla de la calidad de los zurdos, ¿qué tienen que no tengan los diestros?

—Que son pocos. El fútbol mundial ha dado extraordinarios jugadores tanto por la izquierda como por la derecha. Lo que pasa es que ha coincidido ahora a lo mejor con Messi o Maradona... pero hay otros grandes jugadores en la historia que fueron diestros. Yo creo que la única diferencia que pueda haber entre uno y otro es que no estamos nunca acostumbrados a ver a un zurdo y cuando hay uno que es bueno parece diferente porque el 80 - 90% de la población supongo que es diestra, entonces un zurdo parece diferente, y no es para nada diferente. Si lo ves en un espejo, parece un diestro. La percepción del ojo hace que engañe bastante.



—Para ti, ¿quién es el mejor jugador del mundo?

—Messi.



—Le dieron el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo.

—Para mí, el Balón de Oro está claro siempre.