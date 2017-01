La fortaleza naranja contra una larga sequía a domicilio

Borrón y cuenta nueva. El Basquet Coruña debe borrar de su cabeza el horrendo partido de hace una semana en Marín y mantener su poderío como local para imponerse al Palma, uno de los equipos que acechan la última plaza de playoffs.

En ese borrón se incluye una de las facetas más determinantes de la ‘marea naranja’, el triple, tras su negación en Melilla (4 de 25) y Marín (6 de 30), los dospuntos negros que enmarcan la mejor actuación del curso en este aspecto, frente al Huesca (13 de 23). Y es que la estadística es demoledora: cuando el Coruña lanza mejor desde el arco que su rival presenta una marca de 9-1, por 1-5 cuando su contrincante está más acertado.

El Palma (38.5% de acierto) no es de los destacados en esta suerte, pero tiene un plantel repleto de calidad, aunque algunos jugadores, como el base Mikel Úriz (6.8 puntos, 2.9 rebotes y 3.2 asistencias) no esté ofreciendo su mejor versión.

Sí lo están haciendo su compañero de ‘backcourt’, Carles Bivía (14.7, 4.0 y 3.9), y el ala-pívot Roger Fornas (12.8 –con 42% en triples–, 5.3 y 1.3, mientras que el ex del Basquet Coruña Asier Zengotitabengoa (12.5, 3.9 y 1.5) y los pívots Víctor Serrano (9.1 tantos y 6.1 capturas) y Claudio dos Santos (7.3 y 5.5) completan el núcleo duro del grupo de Francisco Sastre.

El club balear logró mantener al escolta Ben Mockford (9.2 puntos), que llegó para sustituir a otro ex del Coruña, Khalid Mutakkabir, lesionado gravemente en una rodilla en el partido de la sexta jornada, después de que se comprometiera con el Marín para después del 31 de diciembre, fecha en que vencía su contrato temporal.

Precisamente un ex del Marín, el también ‘2’ Gabe Rogers, fue el único jugador que, teniendo ficha desde junio, aguantó en Palma hasta que venció una sanción al club que le impidió alinear extracomunitarios hasta el 1 de diciembre.

De las nueve victorias que acumula el cuadro mallorquín tres han sido a domicilio, donde, sin embargo, no gana desde el 13 de noviembre, cuando lo hizo en la pista del Clavijo (70-101).

Los tiros libres (76.7%, segundo mejor de la Liga) y las pérdidas (11.7, tercero del ránking) son las facetas estadísticas más destacadas del bloque que dirige Francisco Sastre, décimo conjunto en la lista de valoración colectiva y que, pese a cuidar muy bien el balón, es el peor del campeonato a la hora de robárselo al rival (5.9).