Fontás: “Habrá muchos peleando por Europa”

Andreu Fontás, defensa del Celta de Vigo, considera que la Liga 2017-18 será “muy competida” porque los equipos de la zona media alta se están reforzando “muy bien”, lo que le hace pensar que habrá “muchos” equipos luchando por los puestos que dan derecho a jugar en Europa el curso siguiente.

“Hay clubes que están dando un salto de calidad considerable. El Betis, por ejemplo, ha incorporado a jugadores de mucho nivel; el Valencia viene de unos malos años y este año también será un rival muy duro porque ha fichado a un entrenador (Marcelino) que siempre saca mucho rendimiento a sus equipos”, indicó el central.

“Los tres de arriba mantienen su potencial -prosiguió en su pronóstico- y luego están los de siempre: Sevilla, Villarreal, Athletic, Real Sociedad... Será una liga apasionante y en la que habrá que hacer las cosas muy bien para estar arriba”, sostuvo.

Fontás no esconde que el sueño del vestuario celeste es volver a clasificarse para competir en Europa, después de alcanzar las semifinales de la Liga Europa en este 2017. El Manchester United de José Mourinho fue su verdugo.

“Somos ambiciosos y tenemos muchas ganas de hacer un muy buen año. Venimos en una línea ascendente desde hace varios años y no queremos parar, queremos ir a más”, señaló.

En el plano personal, el defensa admite que tenía “muchas ganas” de empezar la pretemporada con el grupo después de no poder hacerlo el verano pasado debido a la grave lesión en el tendón de Aquiles que le obligó a pasar por el quirófano.

“La lesión ya es historia, me siento bien y con muchas ganas. La pretemporada es muy importante, es el momento en el que te preparas para estar al cien por cien durante todo el año. Yo quiero jugar mucho y hacerlo bien”, concluyó.