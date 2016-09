¡Por fin ya estás en A Coruña!

El Liceo sigue haciendo historia. Tres años después de su último título (la OK Liga de 2013), los verdiblancos amplían su palmarés con el trofeo que les faltaba en sus vitrinas, la Supercopa de España. La conquistaron ayer, en la final, ante el anfitrión (el Reus), en un inmejorable comienzo de temporada.

Los hombres de Carlos Gil fueron protagonistas de una final eléctrica e intensa. Los reusenses, que jugaban ante su afición después de eliminar el día anterior al Barcelona, vieron cómo el acierto de Malián bajo palos les privaba del título. El portero liceísta ya tuvo una destacada actuación el sábado en la semifinal contra el Vic, y con esta nueva exhibición demuestra que está en un buen momento de forma para el comienzo de la OK Liga, el sábado que viene en la pista del Girona.

En el primer tiempo, Dava Torres abrió el marcador con un potente disparo cruzado, que ha sorprendido al portero del Reus, Pedro Henriques.

El Liceo, con una solidez impropia de un equipo que todavía está en pleno rodaje, y con nuevos jugadores, consiguió llegar al descanso con este esperanzador resultado.

Sin embargo, el Reus no quería dejar pasar esta buena oportunidad para ganar un título. Y recurrió a la calidad de una de sus mejores bazas en ataque, Marc Torra, para restablecer la igualada en el marcador (1-1).

Pero no se repitió la historia de la semifinal de la Copa del Rey que se disputó en Riazor en 2009, en la que este jugador fue el verdugo del Liceo (cuando militaba en el Vic). Los verdiblancos estaban dispuestos a cortar su mala racha de títulos y su poco éxito en la Supercopa de España, y siguieron trabajando.

Para ello, Xavi Malián supo evitar que el rival se adelantara. El meta catalán paró dos faltas directas.

El Liceo esperó con paciencia su oportunidad y, lo que en otras ocasiones no acertaba, en est aocasión sí entró en la portería. Precisamente un exjugador del Reus, Marc Coy, puso el 1-2 a falta de seis minutos.

Los rojinegros lo intentaron, y el Liceo también pudo ampliar las diferencias. Pero al final la victoria fue para los coruñeses, que celebraron a lo grande esta Supercopa de España. Un título que, hasta ayer, solo habían conquistado tres equipos: Barcelona, Vic y Reus.

Ahora, este trofeo ya forma parte de una vitrina verdiblanca en la que también hay siete Ligas, nueve Copas del Rey, seis de Europa, tres CERS, dos Recopas, seis Supercopas Continentales y cinco Intercontinentales.

Tras el partido, comenzaron a llegar por las redes sociales las felicitaciones. Destacaron las de Jordi Bargalló, y también la del eterno rival, el Barcelona.

Un gran fin de semana que llena de moral a los verdiblancos para el resto de la temporada.