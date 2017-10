Fede Cartabia: "Vienen partidos que, si sumamos los puntos, podemos despegar en la tabla"

El parón es el prólogo antes de un regreso a la competición en la que al Deportivo le aguardan tres rivales teóricamente asequibles (Eibar, Girona y Las Palmas). Un momento propicio para abandonar ya, definitivamente, las posiciones más bajas de la tabla. Así al menos es como lo ve Fede Cartabia, uno de los titulares indiscutibles en estas primeras siete jornadas ligueras.

1 Oponentes más ‘asequibles’

El futbolista de Bombal admitió que las tres próximas contiendas ligueras el conjunto blanquiazul tendrá opciones para sumar de tres, aunque apeló a ir ‘partido a partido’. “Nosotros debemos mirar el encuentro de Eibar y luego, lo que viene”, aseveró, indicando que serán “tres partidos que si sumamos puntos podemos despegar (en la clasificación) y tener tranquilidad tanto a nivel colectivo como individual”, declaró el jugador.

2 Un ‘capote’ al míster Pepe Mel

Cartabia admitió que la semana pasada no había sido sencilla, con el técnico Pepe Mel en la cuerda floja, pero incidió en que todos habían propiciado que se diesen esas circunstancias. “La culpa no es solo del entrenador, sino de todos”, reveló el jugador, que indicó que también eran culpables tanto “la directiva, como los jugadores”, así como “todos los que están en el entorno”.

Además, a pesar de la situación comprometida en la que se vio el míster madrileño, Cartabia subrayó que ellos estaban centrados en el fútbol.

“Nosotros no le damos importancia a eso, seguimos trabajando, somos los mismos que perdimos con el Espanyol”, recordó el jugador. Para él, el hecho de que el trabajo del preparador o el suyo propio se mire siempre con lupa “es lo que tiene el fútbol”. “Lo más fácil es cuestionar al entrenador, a los futbolistas, hay que saber convivir con eso”, declaró el blanquiazul.

3Mejor en ataque y

en defensa

El equipo herculino mostró una cara diferente en el último choque ante el Getafe. Una mejoría que él percibió en las dos áreas. “No encajamos muchos goles y las (ocasiones) que tuvimos las metimos”, asumió.

Valoró que aunque la escuadra azulona llegó “dos veces” solo fue capaz de ver puerta en una ocasión, aunque justo antes del empate de Lucas estuvo el cerca el 0-2, que pudo marcar Amath.

“Casi nos hacen otro golazo, pero luego llegó el 1-1, es lo que tiene el fútbol”, reconoció Cartabia, que ensalzó también la capacidad ofensiva del Deportivo, ante un “equipo rocoso como el Getafe”. Una escuadra en la que, para él, “el mejor” fue el portero Vicente Guaita.

4Feliz con su rendimiento

Cartabia, que ha sido titular en las siete jornadas que llevamos de competición, no esconde su felicidad por su papel en el Deportivo. “Mi idea cuando vine era jugar todo y ser importante”, reconoció. Apuntó que se está encontrando “muy bien” y que sus objetivos pasan por “seguir creciendo para ayudar al equipo”.

Además de por su continuidad en el once, está destacando por sus dianas (lleva ya dos) e indicó que se ha fijado un número de tantos: “Es importante para un jugador como yo hacer goles y me he marcado una cifra que no quiero decir”.

5Piropos a Lucas

y a Andone

Cartabia no quiso mojarse al ser preguntado por la conveniencia de que jueguen o no juntos Lucas Pérez y Florin Andone, y apostilló que ambos son dos futbolistas muy talentosos. “Son dos grandes jugadores, es importante que se complementen”, comentó el argentino.

Declaró que el Deportivo tiene que “aprovecharlos” pero que será al final tarea exclusiva de Pepe Mel decidir si ejercerán o no juntos en el campo.