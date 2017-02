Fayçal: "No he tenido la oportunidad de mostrar mi nivel"

La Copa África ha permitido a Fayçal Fajr desarrollar el talento que prácticamente no ha podido mostrar en la presente Liga. El internacional marroquí reconoce que la participación con su país le ha servido para coger la confianza perdida en la competición española, debido a su papel secundario.

- Menudo nivelón has ofrecido en la Copa África.

- Se ha visto a un jugador que trabaja y quiere crecer y llegar a lo máximo. Fue una buena experiencia con mi país. Había estado esperando vivir ese momento desde pequeñito, viendo la televisión con mi familia. Siempre soñé con estar en el terreno de juego y darlo todo por mi país.

- ¿Triste por no haber llegado más lejos?

- Sí, porque pasamos un mes genial con la Federación, el cuerpo técnico y el grupo. Queríamos llegar lo más lejos posible, pero nos faltó suerte en el momento decisivo. Queríamos dar una alegría a nuestro país porque hacía muchos años que no pasábamos la fase de grupos, y lo logramos, aunque algo me dice que podíamos haber llegado más lejos. Además, me gusta la perfección.

- Te vino muy bien para gozar de la continuidad que te falta aquí.

- No he tenido muchos minutos en la primera vuelta, así que se me ha hecho difícil, porque venía de jugar casi todo el año pasado. He estado entrenando duro y, no te voy a mentir, dentro de mi cabeza estaba centrado en la Copa África, porque veía que aquí no jugaba. He entrenado a tope y no he podido dar el máximo con el equipo. Pero en la Copa África lo pasé muy bien. Ahora estoy de vuelta y soy el mismo jugador que allí, la misma persona.

- ¿Ha sido tu salvación?

- Sí, necesitaba jugar partidos para volver a tener un poco de confianza porque, en el fútbol, si no tienes confianza, no puedes dar el máximo ni alcanzar el nivel que posees.

- En enero recibiste una oferta importante de un club de Turquía.

- No me gusta marcharme de un club en enero, pero es cierto que he tenido ofertas, aunque no he querido hablar con mi representante porque había partidos de la Copa África, jugábamos los cuartos de final y no quería descentrarme. Además, estoy bien aquí. Puede que la gente piense que quiero salir, pero no es así. No estoy jugando, pero no quiero salir, me siento bien aquí, tengo el cariño de la afición y quiero seguir. Pero ya sabes cómo es el fútbol, si no tienes minutos, hay que buscar algo.

- En los últimos días de mercado se especuló mucho con la posibilidad de que no volvieras al Depor.

- Yo tenía las cosas claras, tenía que volver, quería volver, quiero ayudar al Deportivo. Soy un jugador de equipo y nunca pienso en individual. Quiero ayudar al club en el que estoy y me siento con ganas.

- No te gusta hablar del mercado invernal, pero si en verano sigues sin contar demasiado, ¿podrían cambiar tus preferencias?

- Claro, no te voy a mentir, hay que ser listo y directo. Yo soy así, ¿cómo voy a querer seguir en un club si no tengo minutos? Pero yo lo que pienso es que voy a trabajar para tener oportunidades y luego es el entrenador el que manda y hay que respetarlo.

- ¿Cómo intentas sobrellevar tu suplencia? - Mis pilares en la vida son el fútbol y mi familia. Si no estoy bien en estas dos cosas, tengo que hacer algo distinto para no pensar mucho. La música, mis amigos y estar cerca de mi familia me ayudan a pasar los malos momentos. Intento llevarlo lo mejor que puedo porque le doy vueltas todos los días a mi situación. Soy un chico de fútbol y, si no juego, estoy jodido. - ¿Qué otras aficiones tienes, además de la música? - Muchas, sobre todo el fútbol, veo mucho fútbol, salir a comprar cosas para mí, para mi familia, para mi madre, mi amor de toda la vida. Me gusta hacerle regalos a mi familia. Además, necesito hacer muchas cosas todos los días, no soy de quedarme en casa durmiendo la siesta. Eso no me gusta. Necesito actividad, ir al cine, ir a pasear. Me encanta pasear solo o acompañado.

- Incluso se ha dicho que el Elche desea tu vuelta.

- Yo ya no tengo contrato con ellos, pero si sube, seguro que me quiere. Si salen esas cosas es porque alguien está hablando, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo. Yo estoy con el Depor al cien por cien.

- ¿Cómo te afecta haber pasado de ser un jugador clave la pasada campaña a casi no jugar este curso?

- Me afecta un poco. El fútbol es así, un día eres alguien importante y al día siguiente no juegas, por eso hay que trabajar para que llegue la oportunidad y no estancarte.

- ¿Por qué no tienes sitio en el once?

- No lo sé, puede deberse a que el míster tiene un sistema en el que es difícil ponerme, pero yo puedo jugar en todas las posiciones y no tengo problemas para jugar en cualquier posición.

- ¿Pero tú estás contento con tu rendimiento?

- No he tenido la oportunidad de poder demostrar mi nivel. No estoy pidiendo que el míster me ponga y nunca lo he hecho, pero sí me afecta esta situación, porque lo único que quiero es jugar, tener los máximos minutos posibles y ayudar a mi equipo a lograr el objetivo lo antes posible. Tengo confianza en mis posibilidades, pero es difícil jugar cuando no tienes continuidad y tienes que esperar varias semanas entre un partido y otro.

- ¿Has alcanzado tu techo?

- No, nunca llegas al máximo. Si alguien piensa así, se está equivocando. Siempre tienes que querer más y yo soy así, busco mejorar cada día.