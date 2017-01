“Es fácil marcar goles con compañeros que dan asistencias”

Celso Borges se está desmarcando esta temporada como goleador. Superado ya su mejor registro con el Deportivo (tres tantos en el pasado curso) con cinco dianas amenaza el primer puesto de Andone, con seis.

El centrocampista tico, no obstante, se quita méritos, y atribuye estos logros personales también al trabajo del resto del plantel. “He tenido oportunidades para rematar y también se hace bastante sencillo cuando uno tiene compañeros que aportan mucha asistencia, que son muy insistentes en el área rival”, indica el futbolisa internacional por Costa Rica, que reconoce que, en la parcela goleadora puede “ayudar” y es en algo en lo que se “puede ir mejorando”.

Borges no considera que ahora tenga más libertad que en el pasado para ver puerta y lo relaciona a que simplemente “ahora están entrando”. Reseña que siempre le ha gustado marcar, “el hecho de estar llegando, de jugar en las dos áreas, en la defensiva y la ofensiva”.

Matiza, sin embargo, que su especialidad es más finalizar que ‘fabricarse la jugada’: “No soy de generar ocasiones por mi cuenta, pero cuando hay buenos centradores, jugadores de tiros libres y de esquina, eso lo hemos aprovechado todos”.

Pese a llevar cinco tantos en 17 partidos, deja claro que lo fundamental para él son “los objetivos grupales, que son lo más importante”.

Unas metas que se cumplieron parcialmente en el RCDE Stadium, en él que el Deportivo logró llevarse un punto, pese a ponerse por delante en el marcador, gracias al propio Celso. Este reconoce que las tablas “animan mucho” al equipo, aunque no esconde que querían “ganar” e iban con esa “idea”, pero “se dio así el partido”.

Un choque en el que el Deportivo recuperó el esquema con dos puntas (Florin Andone y Joselu), que no utilizaba desde el partido ante el Athletic de Bilbao, en el que se lesionó el de Silleda. Pese a que en la primera parte ninguna de las dos escuadras desplegó un juego especialmente vistoso, Borges apunta que desde el principio “estaba muy claro cuál era la intención” del conjunto blanquiazul.

Cree que la idea del Depor “prevaleció ya en el primer tiempo” y en la segunda parte los blanquiazules pudieron estar “más contundentes a la hora de llegar a las segundas acciones”, algo que considera “clave”.

Sobre la actuación del Espanyol, asevera que sus jugadores “defensivamente lo estaban haciendo bien”, mientras que el Depor trataba de buscar cómo podía “contrarrestarles”. Asimismo, el mediocentro costarricense valora que el plantel no se descompusiese con el gol de Gerard Moreno, que ponía las tablas en el marcador. “Incluso cuando nos empatan, que los equipos tienden a desordenarse, nosotros seguimos muy ordenados y tratando de hacer el fútbol que nos había permitido llegar al 0-1”, algo que fue “muy rescatable”.

La acumulación de partidos y las bajas, tanto por la salida de Babel como las lesiones o sanciones, ponen de manifiesto que el Deportivo cuenta con una plantilla corta algo que, sin embargo, no le quita el sueño a Borges.

“Estamos muy animados con la Liga y con la Copa. Cuando hay buenos resultados te afecta de manera positiva anímicamente y, por más cansancio que pueda haber o más partidos seguidos, siempre tienes la sensación de estar fresco”, aclara. nx