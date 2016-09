El Fabril vuelve a las andadas

Debe cambiar mucho el Fabril si no quiere que su temporada se convierta en un auténtico batacazo. En su cuarto partido en casa sufrió la segunda derrota ante un Arosa con las ideas mucho más claras. La expulsión de Lucas Viña con 1-1 justo antes del descanso, provocó el dominio prácticamente absoluto en el segundo tiempo del Arosa, que se llevó los tres puntos de Abegondo gracias a dos acciones a balón parado.

Es curioso que a un filial y a uno con jugadores de tanta calidad como los del Fabril le cueste llevar la iniciativa del juego en casa, en un campo de unas dimensiones tan provechosas como las del terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Abegondo. El Arosa, armado en un 1-4-4-2 con Sylla y Hugo Soto realizando trabajo de desgaste para evitar la salida de balón cómoda del filial, encontró rendimiento con su planteamiento avanzado. El Fabril, maniatado, no conseguía salir con claridad y en contadas ocasiones se aproximó al área de un Lloves que apenas pasó apuros durante los noventa minutos, aunque intervino mucho y bien con los pies (ambos).

La pareja Quejeiro-Bamba se vio superada por la fortaleza de la que estaba enfrente: Sidibé, un todoterreno en el centro del campo, y Sergio Santos, quizá el futbolista más destacado del partido, se comieron a los del Fabril.

De una falta lateral nació el primero del equipo de Xurxo Otero. Sylla recibió la pelota en la espalda de su marca y, con el pie derecho, metió (0-1) la pelota en la red. Una de las pocas llegadas del Fabril en el primer tiempo terminó en gol. El centro chut de Borja Galán fue desviado por Aitor Díaz terminando el cuero (1-1) en el fondo de las mallas.

El primer acto terminó con una acción tan tonta como inesperada. Lucas Viña, lateral izquierdo del Fabril, se dirigió al árbitro en modo de protesta y Pereira Ferreiro le enseñó la (segunda) cartulina amarilla. El Depor B debería jugar todo el segundo tiempo con diez.

Si durante los primeros cuarenta y cinco minutos el Arosa destacó por su presión ahogando la circulación de balón del Fabril, tras el descanso entendió a la perfección su superioridad numérica y gestionó la pelota a su antojo ante un tímido Fabril que no dio sensación de peligro en ningún momento.

Para ajustar su línea defensiva tras la expulsión de Lucas, Cristóbal retiró al delantero portugués Jardel, que no hizo nada en la primera parte, para dar entrada a Quique Fornos en el lateral izquierdo. Fue el segundo cambio del Fabril ya que, en el minuto 20, el portero Cobo se lesionó en un saque. Su última medida fue, en el minuto 75, quedarse con defensa de tres (Blas fuera) y situar a Corredera en la banda derecha. No funcionó.

El Deportivo B pecó de inexperiencia en una acción a balón parado. Aitor Díaz, probablemente uno de los mejores cabeceadores de la liga, remató solo, en el primer palo, un córner botado por Sergio Santos desde la derecha. Con Suso en plan crack en el carril izquierdo y con el sacrificio del resto de jugadores, el Arosa controló el partido y se llevó merecidamente los tres puntos de la Ciudad Deportiva.

El Fabril, que podría agarrarse a la inferioridad numérica en la segunda mitad, vuelve a las andadas: cuatro partidos en casa; una victoria, un empate, dos derrotas. Lo más alarmante es que sus dos buques insignia, Pinchi y Queijeiro, tampoco están aportado lo esperado y eso sí que es preocupante.