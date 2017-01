El Fabril gana un derbi frenético

El Fabril se llevó los tres puntos ante un Silva peleón en un derbi frenético que se decidió en la segunda mitad gracias al acelerón del filial deportivista personificado en el delantero Borja Domingo, autor de un doblete saliendo al césped desde el banquillo.

El primer acto fue un regalo para los espectadores. Goles, oportunidades y alternativas para los dos bandos. El Fabril se hizo con el dominio del cuero y Manu Molina reflejó esa superioridad en el marcador con un gol de libre directo. No obstante, el Silva iba a vender cara la derrota. Renan niveló el encuentro con un disparo acrobático tras una asistencia de Movilla.

No serían los únicos goles de la primera parte. El Fabril se volvió a poner por delante con un gol de pillo de Óscar Pinchi, que cazó en el área un rechace del portero Guillermo. Una vez más, el Silva igualó la contienda. Movilla, uno de los jugadores más destacados del cuadro blanco, se aprovechó de un error defensivo para poner el 2-2 en el electrónico.

A pesar de que los visitantes Edu y Lucas, que tiró al poste, y el local Marcos Gómez contaron con más ocasiones, se llegó al descanso con tablas.

El ritmo de juego parecía más calmado en el inicio del segundo acto pero Borja Domingo, que entró en el campo en el minuto 59 por Jardel, volvió a dinamitar el choque. El delantero aprovechó un pase de Óscar Pinchi para hacer el 2-3. El Fabril estaba mereciendo la ventaja y amplió la renta poco después con un tanto de Borja Galán. El atacante realizó una gran jugada personal y la culminó con un zurdazo que pegó en el poste y se coló en la portería de Guillermo. 2-4.

El derbi parecía sentenciado pero el Silva todavía no había dicho su última palabra. Marcos Gómez dispuso de una pena máxima para recortar distancias pero Álex Cobo le ganó la partida en el penalti. Acto seguido, Borja Domingo finalizó una contra trepidante para cerrar el encuentro de manera definitiva.