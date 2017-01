El Fabril desnudó al Compos

El Fabril desnudó al Compostela en San Lázaro. El equipo de Cristóbal Parralo, superior de principio a fin, jugó su mejor fútbol en la primera parte, cuando llegaron los goles de Lucas y Blas, y controló el partido en la segunda consiguiendo que su rival apenas le inquietase.

Salió como un tiro al Fabril ante un Compostela desdibujado defensivamente. Yago Iglesias, entrenador del conjunto santiagués, optó por jugar con un rombo en el centro del campo –Samu de pivote, Diego Rey y Mon de interiores y Ube de mediapunta–que no dio resultado ya que los laterales del Fabril –Blas y Lucas– encontraron auténticas autovías en cualquiera de los dos carriles. Fueron precisamente el 5 y el 2 blanquiazules los que tuvieron protagonismo en los dos goles del filial.

A pesar de ser uno de los jugadores de menos talla del Deportivo B, el lateral izquierdo Lucas Viña es uno de los encargados de ocupar zonas de remate en las acciones a balón parado. En la primera que dispuso el Fabril, un saque de esquina desde el perfil derecho, Manu Molina colocó el balón en la frontal del área pequeña, justo a donde entró Lucas, que cabeceó con violencia llevando la pelota al larguero y de ahí al césped ya en el interior de la portería. Imparable para el otro Lucas, el portero del Compostela, que solo pudo ver como entraba.

El ciclón blanquiazul continuó tras el saque de centro del Compos, que no tardó en perder la posesión de balón para permitirle al filial seguir atacando. Tanto se estaba gustando el Fabril que el lateral derecho Blas entró hasta el balcón del área y desde el borde soltó un derechazo que se coló cerca de la escuadra del marco compostelanista. No se habían cumplido ni cinco minutos y el filial tenía el partido más que encarrilado.

La medida que adoptó Yago Iglesias para tratar de cortar la sangría y el flujo ofensivo de su rival fue deshacer el rombo situando a Diego Rey en la banda derecha, a Mon en la izquierda y dejar por dentro a Samu y Ube con Tomás en la mediapunta. No mejoró demasiado un Compos al que le crecieron los enanos con la lesión en la primera parte de Diego Rey, el único futbolista local que fue capaz de desequilibrar y generar cierto peligro. No fue un problema de sistema, como se demostró en los minutos posteriores del primer acto.

El Fabril, al que los dos goles tan tempraneros le otorgaron confianza, continuó dominando sin dejar opciones a un Compostela que parecía un equipo de categoría inferior. El perfecto funcionamientos de los jugadores de zonas interiores –Queijeiro, Edu y Manu Molina brillaron por encima del resto– le dio al Fabril el control a través de la posesión de balón, la mala presión del Compostela también le permitió encontrar espacios a los que pudieron correr Pinchi y Lucas por la izquierda y Galán y Blas por la derecha.

La única situación de gol del Compos en todo el partido llegó en el ecuador del primer tiempo y estuvo propiciada por un grave error del Fabril en la salida de balón. El balón le llegó a Diego Rey, que pasó el balón al segundo palo y, desde allí, remató al cuerpo de Cobo, que dejó el cuero muerto. Santi Gegunde lo empujó hasta el fondo de las mallas, aunque con el asistente con la bandera levantada.

En la segunda mitad, el Fabril bajó el ritmo, pero no pasó ningún tipo de apuro. Mereció marcar algún gol más y pudo hacerlo después de un contraataque conducido por Pinchi, insistente aunque obcecado ayer en San Lázaro. Borja Galán tiró al palo.

El Compostela estuvo tan inocente en ataque que Cobo, portero del Fabril, no tuvo que realizar ninguna parada en toda la segunda mitad.

La situación más surrealista del partido se vivió en el tiempo de prolongación. El Fabril, que no pasó ningún tipo de apuro durante los noventa minutos, como resaltó Cristóbal Parralo en rueda de prensa, realizó los tres cambios en el descuento. Primero (en el minuto 91) hizo una doble sustitución –entraron Corredera y Borja Domingo por Manu Molina y Jardel– y poco después (en el 94) salió Pinchi para que entrase un Hugo Rama que no llegó a tocar el balón ya que, desde que saltó al campo hasta el pitido final, no pasaron ni treinta segundos. Con el partido totalmente resuelto, Cristóbal, un exfutbolista de élite, adoptó decisiones controvertidas con los cambios que, a buen seguro, no le hicieron ninguna gracia a unos jugadores que en la peor de las situaciones hubiesen preferido no saltar al campo antes que hacerlo y no participar en ninguna jugada.

Con la victoria de ayer, el Fabril se distancia del Cerceda, en teoría su principal rival directo, en cuatro puntos. Tras la primera jornada de la segunda vuelta, el equipo de Cristóbal Parralo se sitúa a solo dos puntos del segundo, un Villalbés que ayer perdió ante el Villalonga.