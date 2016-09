“Excusarse con las bajas es poner el parche antes de que pase algo”

Gaizka Garitano regresa al País Vasco dispuesto a llevarse los tres puntos de Mendizorroza después de haber caído ante el Athletic Club en el que, a su juicio, ha sido el “mejor partido” de los tres que ha disputado el equipo con él al mando del banquillo. “Fue el partido en el que más merecimos y el único que no hemos puntuado”, declaró el preparador deportivista.

Enfrente, el Deportivo tendrá a un rival que está en las nubes después de haber dado la campanada con su triunfo a domicilio en el campo del Barcelona.

“Más que cómo esté el rival, nos preocupa dar un buen nivel, una buena versión nuestra. Vamos con ganas de sumar los tres puntos ante un rival con la moral muy alta que viene de ganar en el Camp Nou. Nosotros estamos en disposición de hacer un buen partido allí”, opinó.

La semana de tres partidos empieza por dos recién ascendidos y acaba con la visita al Atlético en el Vicente Calderón. ¿Apostará por los dos primeros dada la dificultad que entraña el tercero? “Nunca sabes, mira el Alavés, que ganó en el Camp Nou... Nosotros intentamos ganar cualquier partido”, indicó.

Del Alavés añadió que “ha fichado bien” y cuenta con “buenos jugadores”.

“Es un equipo bien plantado y nuestra intención es ganar en Vitoria”, apuntó el preparador del Deportivo, quien señaló que el equipo intentará llevar la iniciativa en el juego. “Eso queremos, otra cosa es lo que nos dejen los rivales, como en los últimos minutos en Sevilla, donde no pudimos salir. La idea desde luego tiene que ser ir a ganar, esa es la intención”, zanjó.

El Deportivo se presenta en Mendizorroza con varias bajas significativas. Sidnei se recupera de una lesión muscular en el bíceps, Joselu estará dos meses, como mínimo, fuera de los terrenos de juego por una lesión de rodilla, y Navarro aún no dispone del alta médica para competir en Mendizorroza. Garitano no busca excusa en las ausencias.

“La idea es no echar de menos a los que no están, sino valorar a los que están. El grupo está de maravilla. Ante los problemas, solo hay dos opciones, quejarte y llorar o hacerles frente e ir con los que estamos y yo estoy muy contento con la manera de competir y entrenar del equipo”, apuntó el exfutbolista.

A las lesiones que sufrió el equipo ante el Athletic se añadieron los errores arbitrales. A Andone le anularon un gol legal por fuera de juego inexistente. Son aspectos que el míster no puede controlar, así que él prepara otras cuestiones.

“Uno trata de centrarse en lo que puede mejorar. Lo de los árbitros no lo puedo mejorar, que se vaya un jugador (Lucas Pérez) a otro equipo no lo puedo mejorar, que haya una lesión, tampoco. No hay que poner excusas con que falta gente. Eso es ponerse el parche antes de que pasen las cosas. Nosotros tenemos que afrontar un partido difícil, ir allí y competir”, dijo.

El calendario se ha condensado para el Deportivo. El conjunto coruñés es el único que disputará tres partidos esta semana. El Alavés jugará el siguiente el jueves y el posterior, el lunes que viene ante el Granada.

“Es como está el calendario. A nosotros no nos han acompañado mucho los horarios porque, por ejemplo, el Leganés tendrá dos días más para descansar, pero otras veces nos tocará a nosotros. Es lo que hay”, indicó.

Aunque la semana tiene tres paradas, el Deportivo solo se fija en la inminente. “Yo soy más de ir partido a partido. Ahora mismo, solo tengo la cabeza en Vitoria. El equipo que presentemos será el que considere más cercano para ganar, no pensando en el jueves ni nada. Cuando acabe el partido veremos si podemos cambiar a alguno. Cada partido es una final y confío en todos”, aseguró el míster blanquiazul en su comparecencia.

Garitano insistió en que no va a utilizar las bajas “como excusa” y afirmó que el Deportivo, como casi todos los equipos de la máxima categoría del fútbol nacional, va in crescendo.

“He visto todos los partidos de la jornada y, salvo el Barcelona, que juega igual, la mayoría de equipos está en construcción, buscando la mejor versión. Nosotros estamos mejorando también. No podemos mirar quién nos falta. Tenemos que darle valor a los que tenemos. En este momento hay dieciocho futbolistas disponibles y con ellos vamos a muerte a Vitoria a ganar el encuentro”, señaló el míster, que ante el Alavés ha cosechado tres victorias y una derrota.