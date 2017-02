“El estilo de juego es que los jugadores entiendan que son buenos”

El nombre de Pepe Mel no tardó en aparecer tras el 4-0 de Leganés, protagonizó la reunión de urgencia del Consejo de Administración el domingo, el lunes por la tarde se llegó a un principio de acuerdo y el martes se cerró. Muchas horas por el medio, aunque la conversación entre las partes fue, aparentemente, concisa y breve. Así lo escenificó el propio técnico en la sala de prensa de Riazor: “Pepe, soy Richard Barral, ¿Quieres entrenar al Depor? Y yo le dije: sí, qué alegría”.



Con ese estado de alegría, motivación e ilusión desembarca en el Depor. “Quiero transmitir ilusión, confianza a los futbolistas. El Deportivo tiene buen equipo y ellos se lo tienen que creer. La forma de salir adelante en el deporte profesional es sintiendo lo que haces”, apuntó.



Apenas tendrá tiempo para inculcar conceptos. Por eso no quería perder tiempo en presentaciones. “Estoy deseando llegar a la ciudad deportiva, ponerme en contacto con los médicos y fisios para saber cómo están los jugadores. De la salud mental me voy a encargar yo. En fútbol, es fundamental tener la cabeza limpia”, declaró.



La de los deportivistas necesita depurarse por la mala serie de resultados que se llevó por delante a Garitano. “El Depor ha estado en los partidos siempre, quizás en Leganés no. El fútbol es de esta forma, llega un momento en que uno baja los brazos. Gaizka ha hecho el trabajo que seguramente quería hacer y a los entrenadores no siempre nos salen las cosas como quieres pero eso no significa que el trabajo esté mal hecho”, matizó.



Lo que quiere es “alegría” y que el público sea feliz con los actores. “Como en el teatro y el cine”, añadió Mel, que ya ha publicado tres novelas. “Son los jugadores los que tienen que conectar con el público de Riazor para que estos les devuelvan con aliento y aplausos lo que han hecho en el campo. Eso es lo que tienen que entender”, indicó.



“No estoy diciendo que haya que jugar alegre, hay que hacer las cosas divirtiéndote. Cuando las haces sufriendo, te cuesta, yo vi sufrir al Depor en Leganés, quizás el único partido en que no estuvo a la altura de lo que se esperaba”, apuntó.



Para animarles, elogios. “Si a cualquier entrenador le pones la plantilla del Deportivo y le dices: ¿quieres entrenarlos? El cien por cien de los entrenadores españoles diría que sí”. Y eso fue lo que le paso a él.

Su “estilo de juego es que los futbolistas comprendan que son buenos”. “El camino y las pautas se las doy yo, pero ellos tienen que ver que es el idóneo”, dijo.



“Para ganar partidos es más sencillo es jugar bien, pero qué es jugar bien. Por eso hablo de mostrar un camino, una idea, para que salgan las cosas más fluidas”, añadió.



En su opinión, los jugadores no solo tienen que mejorar el estado anímico: “Deben ver lo que tienen que mejorar para ser un equipo de Primera muy fiable porque cualidades tienen, si no, no le habría pedido peras al olmo. Primero que se convenzan de que sus compañeros son buenos y de que ellos también son buenos. Tienen que poner un poquito más de convencimiento. En Leganés hubo un momento en que sin darse cuenta bajaron los brazos. Eso es humano”.



El Depor necesita puntos y oxígeno: “Es una situación en la que no te puedes dormir. Está claro que tenemos que empezar duro desde ya y conectar con todos los que somos la familia del Depor”.



La primera prueba, el Atlético. “Tengo necesidad de que los futbolistas crean en mí, que sientan lo que dice el entrenador es la verdad. Para eso hay que trabajar y hablar mucho con ellos, porque encima no jugamos contra un equipo cualquiera, sino con un equipo fuerte en muchas facetas del juego. También cuento con la reacción que siempre tienen los futbolistas cuando cambia un entrenador”, admitió Mel, que llevaba un año sin equipo tras ser destituido por el Betis. Por eso no le preocupaba que el Depor se haya cargado a cuatro técnicos desde la llegada de Tino. “Más vértigo te da estar en el INEM. Decirle no al Depor es difícil cuando llevas un año viendo el fútbol desde casa. Eso no quiere decir que no le hayamos dicho no a otras cosas, pero al Depor no. Al Depor hay que decirle que sí siempre”.



También tuvo palabras para Garitano. “Con Gaizka tengo mucha empatía, todos los entrenadores profesionales hemos padecido lo mismo. También tengo buena relación con Patxi (Ferreira). Intentaremos conectar con ellos, por supuesto”, señaló el nuevo míster deportivista.