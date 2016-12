“Estar en el Deportivo me llena totalmente”

El teléfono no para de sonar en Plaza de Pontevedra; mientras entrevistamos a Richard Barral los mensajes de texto sobre futuribles del club en este mercado de invierno se solapan.

Y es que el club intenta a toda costa encontrar un futbolista consagrado para sustituir a Ryan Babel. Con esta nueva incorporación y algún ‘regalo de Reyes’ inesperado, el director deportivo blanquiazul confía en firmar una segunda vuelta notable para cumplir con el objetivo de la permanencia sin agobios.

Visiblemente feliz en su cargo y con la renovación apalabrada hasta junio de 2019, Barral hace balance de los temas de máxima actualidad para dxt.

–Después de haberse relanzado en la clasificación, el parón navideño no ha llegado en el mejor momento para el RC Deportivo.

–Nunca sabes si te va a venir bien o mal el descanso, todo el mundo necesita el asueto; estábamos por debajo de lo previsto pero hubo una serie de condicionantes en la temporada que nos retrasó mucho el poder compensar al equipo y el poder estar todos para que el entrenador pudiese elegir a los mejores. Ahora por fin somos un equipo que vamos al alza, en las últimas jornadas dimos un salto de calidad tanto en juego como en resultados.

–¿En qué cambió el Depor de las últimas jornadas para ser más competitivo?

–Haría una distinción porque en los tres primeros partidos dimos buena imagen; luego llegaron las lesiones de Joselu, Carles Gil y Bruno Gama y nos faltaron recursos en la plantilla. A partir de que estuvimos todos tuvimos un pequeño bajón y al final se han unido la mejoría en el juego con los puntos.

–Ahora llega un enero muy exigente entre Liga y Copa. ¿Está preparado el equipo para afrontarlo?

–La Copa nos interesa, nos gustaría llegar cuanto más adelante mejor. Tenemos a toda la plantilla para poder utilizar y algún refuerzo que pueda llegar.

–Los dos torneos con un plantel de 21 hombres...

–Sí, déjame hacer memoria pero creo que es así.

–¿Un poco corta?

–Sí, Babel era un jugador con el que contábamos pero al final no ha podido ser.

–El deportivismo se ha quedado agradecido por sus servicios pero quizá un poco dolido también. ¿No hubo manera de compensar el factor económico?

–No puedo decir que fuese un tema económico, estamos agradecidos, llegó en el paro y lógicamente no en la mejor forma. Ni siquiera hubo negociación. Es un profesional y cada uno busca sus intereses, ya sean económicos, familiares o personales. Ahí poco podemos hacer.

–¿Y Borja Valle ya parece cerrado con el Elche, no?

–Todavía no tenemos claro en estos momentos su destino, sabemos que se va a ir cedido. El Elche, el que está más cerca.

–¿Puede estar la parroquia herculina tranquila respecto a la permanencia en el club de su goleador Florin Andone, pretendido por el Sunderland?

–En este momento no tenemos ninguna oferta por Florin, es joven y tiene un futuro tremendo; consolidado en Primera División tiene una gran proyección y nuestra intención no es venderlo, o sea que solo se marcharía por la cláusula.

–¿Cuántos fichajes vendrán en este mercado invernal?

–Nuestra política es cubrir el puesto de Babel y a partir de ahí estamos abiertos a alguien que pueda mejorar el nivel actual de la plantilla pero sin urgencias. El plantel es suficiente trayendo un jugador más.

–¿Su relevo en el Depor será un ‘tapado’?

–En el mundo del fútbol siempre hay ‘tapados’; Luis Alberto podría ser si el Lazio cambia de opinión. En la lista de candidatos tenemos muchos tapados que aún no han salido a los medios y que esperemos que no salgan (risas).

–¿El refuerzo o los refuerzos serán siempre de perfil ofensivo?

–El que va a venir fijo será de ataque. Siempre intentamos mejorar pero el mercado de invierno no es el mismo que el de verano, es mucho más restringido, de jugadores que no están jugando con sus clubes. Económicamente los precios son un poco más altos que en verano.

–¿Ha sondeado el club a Denis Cheryshev, que se encuentra en A Coruña?

–No hubo negociación con él ni noticias de que el Villarreal lo deje salir. Tiene tres competiciones y cuenta con él. Es pura casualidad que esté recuperándose de una lesión en A Coruña.

–¿Y los sevillistas Kiyotake y Correa?

–Es complicado por ser extracomunitarios, la nacionalidad de Sidnei tarda y tal vez no la recibamos hasta pasado enero. No podemos valorar a extracomunitarios.

–Ahora, dos hombres que ya vistieron la elástica blanquiazul como Luis Alberto y Cartabia...

–Luis Alberto ya se lo quisimos comprar al Liverpool en su día pero las condiciones eran prohibitivas; hemos vuelto a preguntar por él pero el Lazio no quiere que salga, tienen bajas por la Copa África y está difícil. Fede es un hombre con contrato en el Valencia y no sabemos si va a continuar, salir o renovar incluso. Si llegase en enero sería una sorpresa, tiene contrato con el Valencia y no nos lo planteamos.

–Desde Grecia suena el central Siobas...

–Lo conozco mucho pero es un rumor más, en ningún momento hemos tenido contactos.



–La renovación de Sidnei es un paso de gigante

–Efectivamente este año nos quedamos sin Lucas y casi sin Sidnei. Se dio la posibilidad de poder reaccionar, es un jugador imprescindible para nosotros.

–¿Pero será el próximo Lucas o firma para cimentar el futuro del club?

–Nunca sabremos si será el próximo en salir o se consolide porque hay equipos que pueden pagar la cláusula.

–¿Y qué sucede con Álex Bergantiños, que este año aún no ha dispuesto de minutos en Liga?

–Álex es de A Coruña, siempre que ha jugado lo ha hecho a un gran rendimiento. Este año el entrenador ha confiado más en otros tres mediocentros y ninguno de ellos se ha lesionado. Sabemos que si entra lo hará bien, como siempre.

–Garitano superó un ‘match-ball’ a estar respaldado. ¿Lo ve como un futuro Irureta en el Depor?

–Cuando lo fichamos era para que estuviera mucho tiempo, tiene unos valores importantes para nuestro club. Buscamos estabilidad en el banquillo, que por fin una persona pueda estar un tiempo importante y que crezca de la mano del club.

–¿Cree que la segunda vuelta de la Liga será más productiva?

–No tengo ninguna duda de que será así, el equipo está en crecimiento y todo hace indicar que será una segunda vuelta buena para nosotros.

–En el plano personal, ¿se siente cómodo y con ganas de echar raíces en el Depor?

–Haber vuelto al equipo de mi ciudad y en un proyecto ilusionante me llena totalmente. Mi contrato inicial era corto porque la situación era distinta. Ahora mismo tenemos la renovación apalabrada hasta 2019; aquí esto es como tenerla firmada.