España, campeona con Marta, Mónica y Laura

El estadio Nelson Mandela, en Bruselas, fue el escenario de la final del Campeonato de Europa de rugby femenino, en la que España no tuvo problemas para reeditar el título, al doblegar a Holanda por un claro 40-7.

De este partido fueron partícipes las tres jugadoras del CRAT convocadas por el seleccionador, José Antonio Barrio. Como en la semifinal contra Alemania, Laura Delgado entró en el quince titular. Además, la jerezana fue la autora del cuarto ensayo de España frente al combinado de los Países Bajos. Estuvo en el campo hasta el minuto 62, cuando fue sustituída por Jeanina Vinueza.

Por su parte, Mónica Castelo, disputó treinta minutos de la segunda vuelta, al entrar en el 50 sustituyendo a María Losada.

Y Marta Carmona, que no había sido convocada en la semifinal, también tuvo sus minutos de gloria, al final del encuentro, cuando entró en el campo en el 73 en el puesto de Eva García.

Poca historia tuvo este partido, en el que España obtuvo su sexta corona continental. La primera parte empezó con dos ensayos transformados por el combinado nacional 14-0), si bien después las holandesas reaccionaron (14-7).

En la segunda parte, las marcas de Iera Echebarria y Laura Delgado 26-7, acabaron con la resistencia rival.

Así que las tres jugadoras del CRAT regresarán a casa con la medalla de oro en esta competición en la que, aunque se denomine Campeonato de Europa, no participan los equipos del Torneo de las Seis Naciones.

Pero en todo caso, el revonado equipo español ha dado una gran imagen. l