Esguince de tercer grado y más de dos meses de baja

La resonancia magnética a la que fue sometido el delantero del Deportivo Joselu Mato fue benévola. Finalmente, la gravedad de su lesión de rodilla es relativa. Estará de baja un mínimo de dos meses, pero podía haber sido peor.

El jugador blanquiazul acudió ayer al hospital HM Modelo apoyado en muletas para conocer el alcance exacto de la lesión que se había producido en su debut como blanquiazul. La imagen fue analizada por los servicios médicos y el traumatólogo. Se descartó la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha y se determinó que el jugador presenta un esguince de tercer grado. Esto es, una rotura de más del 50 % del ligamento, pero un alivio, al fin y al cabo. Podría estar disponible en ocho semanas, pero puede llegar a doce. Estará recuperado, como muy pronto, a mediados de noviembre.



sin rencor

El futbolista restó trascendencia a la entrada de Raúl García que le causó la lesión y, en declaraciones que emitió Cope indicó que no guarda rencor al futbolista del Athletic Club. “Nada, nada, son cosas del fútbol, no pasa nada, no hay que pensar más allá”, explicó.

El propio futbolista anunció lo que se confirmó después, que “no hay rotura” de los ligamentos y que se trata de un esguince del lateral interno. Por eso es “optimista”.

En dos meses, más o menos, el jugador cedido por el Stoke City, que firmó su contrato por el Deportivo hace una semana, volverá a los terrenos de juego. Hasta entonces, el preparador deportivista, Gaizka Garitano, mtendrá a su disposición a Florin Andone como único delantero centro nato.

Como alternativas a esa posición contará con el ponferradino Borja Valle, que suele buscar la espalda a la zaga, y con el internacional colombiano Marlos Moreno, que destaca más por su capacidad de desborde que por su precisión a la hora de rematar.