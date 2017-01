“El equipo ha hecho méritos para sumar los tres puntos”

Alejandro Arribas fue la gran novedad en el once del Deportivo. El hasta ahora indiscutible Albentosa se quedó en el banquilc y el madrileño pudo, por fin, ser titular en Liga estando los otros dos centrales del equipo a disposición de Garitano.

“Estoy muy contento. Es la primera vez que el míster me elige por delante de otros compañeros en Liga, porque antes había jugado como titular por lesión o sanción. Hemos tenido ocasiones para ganar y al final nos vamos contentos con el trabajo hecho, dejamos la portería a cero y es un punto más para acercarnos al objetivo”, comentó a la conclusión del encuentro ante el Villarreal.

El central consideró que el equipo había “hecho méritos para los tres puntos”.

“Pro no hemos podido materializar las ocasiones. Tuvimos una al poste, la de Joselu... Hay que seguir trabajando para ver si el viernes en Las Palmas consigue entrar el balón”, señaló el jugador del Deportivo, que se fue de Riazor “con muy buena sensación”.

“Se ha hecho un buen trabajo, el equipo ha competido contra el quinto, ellos tenían bajas, pero nosotros también, y en esta plantilla el que sale compite. Hemos sido superiores, pero no pudimos sumar los tres puntos”, insistió.

Además, recordó que el Deportivo “desde el Bernabéu” no ha perdido y va “ sumando poco a poco”. En este sentido, dijo que “así el objetivo llegará”. Además, se quejó del penalti que le hizo José Ángel. “Me ha agarrado. Se puede ver seguro en la repetición. Para mí es penalti”, opinó.

celso borges

El centrocampista costarricense atendió a beIN tras el encuentro de Riazor. “

“Hablar de justicia en fútbol es un poco complicado, pero los dos equipos se apegaron al guion que los dos entrenadores quieren. Me encantaría sumar tres puntos, pero sumamos un punto y nos conformamos con eso”, comentó.

Borges indicó que el Deportivo “se comportó muy bien ante un muy buen rival” como el Villarreal, que está en las posiciones altas.