Entorno preocupado

Después de la ‘lógica’ derrota del estreno de Liga frente al Real Madrid (0-3), la escuadra deportivista arrancó el sábado ante el Levante el primer punto de la temporada (2-2), una igualada con regusto amargo para un equipo como el coruñés que llegó a ir mandando en el marcador 0-2 a la media hora de contienda.

Y es que, con independencia del marcador final, el conjunto de Pepe Mel reavivó los fantasmas del pasado reciente, siendo incapaz de competir ante un recién ascendido como el cuadro ‘granota’, mucho más vivo y agresivo a lo largo de los noventa minutos.

No en vano, el Depor probó fortuna de cara al marco contrario en siete ocasiones (las dos primeras finalizaron en tanto), mientras que el equipo local rozó la veintena de llegadas a puerta (17).

En efecto, el héroe blanquiazul en el estadio Ciutat de Valencia fue el portero Rubén Martínez, que ante el Real Madrid firmó un error de consideración en el primer tanto visitante.

El meta de Coristanco desbarató varios disparos a puerta que llevaban camino de gol, siendo de largo el mejor de la escuadra entrenada por Pepe Mel, que en rueda de prensa reconoció la superioridad del Levante.

En ningún momento el club de la Plaza de Pontevedra fue capaz de imponer el ritmo de partido que le convenía, con una posesión de balón del 40 por ciento, lo que provocó sobre todo en la segunda mitad una avalancha incesante de llegadas de los de López Muñiz.



Los medios coinciden

La totalidad de rotativos ponen en relieve la incapacidad blanquiazul para conservar una ventaja más que jugosa de 0-2; el Levante empató gracias a una pena máxima que el colegiado Alberola Rojas se sacó de la chistera.

De este modo, dxt, el primer diario deportivo de Galicia, señalaba ayer en su portada “Lo de siempre”, en alusión a una película que el aficionado blanquiazul se ha cansado de visionar en los últimos cursos.

La cabecera de nuestro rotativo citaba además que “un penalti inexistente priva a un inocente Depor de la victoria en el Ciudad de Valencia”, así como también subrayaba en el capítulo de posibles refuerzos en este mercado que “el ‘deseado’ Lucas Pérez aterrizó ayer en A Coruña para disfrutar de dos días libres”.

El Ideal Gallego, por su parte, llevó a su primera plana que “un penalti inexistente priva a un flojo Deportivo de los tres puntos en su visita al Levante”, dejando constancia de que el juego desplegado por la escuadra de Pepe Mel distó mucho de ser el óptimo para aspirar a sumar de tres en tres.

Los periódicos madrileños Marca y As consideraron que la inexistente pena máxima convertida en los minutos finales por Ivi resultó fundamental para que el Depor no saliese por la puerta grande en el feudo ‘granota’.

“Penalti y a sumar” fue el titular escogido por Marca, mientras que As hizo hincapié en que “el Depor salió vivo” de un partido que llegó a tener prácticamente ganado.

El diario valenciano Superdeporte cambia su prisma acerca del empate 2-2, ensalzando la capacidad de reacción de una escuadra como la levantinista, que no arrojó la toalla a pesar de verse en inferioridad numérica en el marcador en los minutos finales, cuando el marcador era de 1-2.

“El Levante araña un puntazo”, destaca el citado medio deportivo, que añade a su comentario inicial que “tras un 0-2, Bardhi e Ivi son los encargados de liderar el empate ante el Deportivo”. l