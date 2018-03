Empate condenatorio

El Deportivo, obligado a ganar a la UD Las Palmas después de que el Levante venciera al Eibar el viernes, fue incapaz de pasar del empate, lo que deja al conjunto de Clarence Seedorf con un pie y medio en Segunda División a falta de nueve jornadas, ya que se encuentra a siete puntos del equipo valenciano, que es quien marca la zona de salvación.

El técnico holandés mantuvo el dibujo de las últimas jornadas, con un 1-4-4-2 en rombo, aunque introdujo tres cambios respecto a la derrota en Girona. Juanfran sustituyó al lesionado Eneko Bóveda en el lateral derecho, mientras que Guilherme y Çolak suplieron a Borges y Mosquera en la medular por decisión técnica.

Cuando tan solo habían transcurrido tres minutos y cinco segundos de partido, Muntari (inexplicablemente para su veteranía) se la jugó enviando un pase a la banda para Fernando Navarro, pese a que el lateral izquierdo estaba presionado, pero Halilovic, inteligente y rápido, se anticipó, robó la pelota, se marchó hasta la frontal del área y, desde allí, sacó un zapatazo ajustado al poste derecho que se le hizo imparable a Rubén Martínez. 0-1 y la afición de Riazor, harta de tanto surrealismo durante las 29 jornadas que llevamos celebradas, explotaba y emitía cánticos contra la directiva, los jugadores y el entrenador.

Por si fuera poco, apenas tres minutos después, el futbolista croata volvió a plantarse solo ante la frontal del área, pero su disparo se marchó besando el palo izquierdo.

En el minuto 11, un choque de cabezas entre Çolak y Míchel Macedo obligó a parar el encuentro unos instantes y atender a ambos futbolistas. Afortunadamente, el turco pudo seguir jugando, aunque tuvo que ser vendado, ya que sufrió un corte en la frente.

La escuadra herculina, que en el primer cuarto de hora no sabía qué hacer ante un oponente que salió dispuesto a sentenciar el choque, fue quitándose el dominio de encima.

Reacción blanquiazul

Así, en el minuto 21, dispuso de su primera ocasión, por medio de una falta que Lucas colgó en el área pequeña y que Sidnei y Andone no llegaron a rematar por muy poco. Los herculinos se vinieron arriba y solo un minuto después, igualaron el marcador. Lucas sacó un córner y Albentosa, completamente solo, remató de cabeza desde el punto de penalti, batiendo a Chichizola.

El valenciano, criticado todo el curso, se reivindicó, mientras que Riazor respiraba aliviado y el equipo se crecía.

De hecho, unos instantes más tarde, los coruñeses llegaban de nuevo con peligro a la portería canaria. Juanfran metía un centro al área pequeña, pero Andone no llegaba a conectar por centímetros.

La escuadra local le había dado la vuelta a la tortilla y ahora era ella la que dominaba los tiempos y el esférico. De hecho, Adrián estuvo a punto de marcar el 2-1 en una acción casi calcada a la del empate. Lucas sacó un córner y el asturiano, también desde el punto de penalti, cabeceó alto.

El Depor parecía un rodillo. Así, en el minuto 32, Muntari aprovechó un rechazo para sacar una volea desde la frontal del área que, de no ser por Chichizola, habría entrado.

Y dentro de la superioridad deportivista, el conjunto de Paco Jémez casi tomó ventaja en una jugada extraña en la que, tras un error de Rubén en un despeje, terminó en gol en propia puerta de Sidnei, pero que el árbitro anuló por fuera de juego de Calleri.

La necesidad y el nerviosismo de ambas escuadras provocaron numerosos errores en las defensas, que propiciaron un primer tiempo de locura, con continuas idas y venidas en las dos áreas. Aunque fueron los de Seedorf los que dispusieron de más ocasiones para adelantarse en el marcador. Sobre todo, en las acciones de estrategia. La pizarra, que hace una semana costó la derrota a los herculinos, ayer les dio el 1-1 y a punto estuvo de permitirles marcar algún gol más en los primeros 45 minutos.

Misma historia

Los espacios en la medular de ambos equipos se mantuvieron en el arranque de la segunda mitad, lo que facilitó las contras, como un tres contra tres del Deportivo en el minuto 50, pero Adrián se equivocó al tratar de servir un pase adelantado para Lucas y Andone.

En el 54, el punta de Monelos a punto estuvo de adelantar a los coruñeses. Lucas lanzó, de forma magistral, un libre directo desde el pico derecho del área, pero el balón se estrelló en la madera.

Las Palmas dio la réplica seis minutos después. Nuevamente Halilovic (principal pesadilla de los blanquiazules ayer) controló la pelota, se encaminó hacia el área blanquiazul y, encima, se encontró con un regalo de Albentosa, que se resbaló y le despejó la trayectoria. El croata envió un obús desde la frontal del área, pero el balón pegó en Sidnei, lo que provocó que saliera a córner.

Quien mejor estaba sacando tajada del partido roto era Halilovic, que en el minuto 66 disfrutó de su sexta ocasión del encuentro. Nuevamente, desde la frontal del área, pero esta vez el balón se fue alto.

Los blanquiazules gozaron de una nueva oportunidad en el minuto 73. Lucas, presente en casi todas las acciones de peligro de los herculinos, puso una falta en el área y Guilherme remató de cabeza, pero el esférico no encontró la portería.

El ariete cedido por el Arsenal apareció de nuevo a falta de ocho minutos para lanzarse en plancha y cabecear un centro de Borges desde la derecha, pero el balón salió desviado.

Pero fue en el minuto 88 cuando los locales dispusieron de su ocasión más clara. Carles Gil envió una falta al área y Andone sacó un potente remate de cabeza, pero Chichizola, con una estirada providencial, evitó el triunfo del Deportivo.

Bakkali tuvo la última en el 92, pero su disparo, desde la frontal, se marchó fuera. l