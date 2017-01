Empate sin campanada

El Deportivo no pudo dar la campanada que pretendía Garitano lejos de Riazor, aunque al menos los Reyes Magos no trajeron carbón y la mano negra arbitral contribuyó a que los coruñeses regresaran de Cornellà-El Prat con un punto más en la clasificación. A los blanquiazules se les sigue resistiendo ganar a domicilio, pero al menos salvaron un empate que se les pudo escurrir como en las anteriores jornadas fuera de casa, en el tiempo de descuento. Por fortuna, esta vez no fue así.

Sin Babel, Gil y Fayçal, el Depor retomó la Liga con dos delanteros en el once (Andone y Joselu), y un bajito en cada banda (Çolak en la derecha y Bruno Gama en la izquierda), un esquema que no se veía de inicio desde el partido ante el Athletic en Riazor. Pero el juego del equipo herculino poco se pareció en el arranque del choque a aquel que Raúl García permitió ver en A Coruña solo unos minutos, hasta que lesionó a Joselu.

Los coruñeses afrontaban el partido menos frescos que su rival por el desgaste de la Copa y no les interesaba el ritmo alto que quiso proponer el Espanyol, que apostó por buscarle las cosquillas a Juanfran por la banda izquierda con Piatti y el joven Aarón. El argentino fue el mayor quebradero de cabeza para el Deportivo y ya trató de desequilibrar el encuentro a los cinco minutos con un disparo con la izquierda que atajó Tyton.

Para contrarrestar la intención inicial de los barceloneses, los deportivistas tiraron de posesión en el centro del campo, pero sin dar demasiadas señales de vida las pocas veces que atravesaban la medular.

Las constantes faltas (diez por equipo) contribuyeron a espesar el juego. El partido avanzó lentamente por las interrupciones. Juanfran y Guilherme vieron demasiado pronto la primera amarilla y también se la mostraron a Salva Sevilla, al que De Burgos Begoetxea le perdonó la segunda por una falta a Çolak en la frontal del área. De esa acción surgió la mejor (única) oportunidad del Deportivo antes del descanso. El turco estrelló el balón en la barrera y Borges recogió el rechazo y disparó sin precisión.

Andone y el colegiado tuvieron una agradable conversación en el vestuario y el el partido se desató en el inicio de la segunda mitad. Una pifia de Sidnei en el centro del campo la aprovechó Gerard para montar un contragolpe que salvó Tyton en el mano a mano Jurado. La réplica la dio Borges con un lanzamiento al larguero antes de que el guardameta deportivista tuviera que volver a intervenir para despejar un disparo de Piatti.

El gol podía caer de cualquier lado y fue deportivista. Borges, mal cubierto por Hernán Pérez, se estiró para conectar un córner ejecutado por Çolak y batió a Roberto. Quinto gol del ‘tico’ esta temporada.

Quedaba un mundo y el Deportivo apenas conservó tres minutos la ventaja. Otro error impropio de Sidnei, esta vez al intentar despejar un centro de Aarón, lo explotó Gerard Moreno, que firmó el empate. Con casi media hora por delante, al Depor y el Espanyol les faltó precisión en el juego. Sánchez Flores agotó los cambios a falta de siete minutos para el final; Garitano aún no había hecho ninguno.

El alto al fuego que parecían haber firmado los dos equipos se rompió en los últimos instantes. Por fin los árbitros echaron una mano al Deportivo. De Burgos Bengoetxea tuvo buena vista al pitar fuera del área una falta de Juanfran sobre Piatti que le costó la segunda amarilla al lateral en el 89. Con diez efectivos en el descuento, los de Garitano sufrieron. El larguero les salvó a disparo de Jurado y el árbitro no concedió un penalti de Albentosa a Caicedo. El Deportivo pudo así enlazar su cuarto partido consecutivo sin perder. n