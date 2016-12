“Si las elecciones fuesen en este momento, nos presentaríamos”

El dirigente del Deportivo, Tino Fernández, tiene claro que se presentaría de nuevo a la presidencia del club coruñés si las elecciones se celebraran en estos momentos.

“No es una cosa que hayamos hablado dentro del consejo de administración, pero pienso que si fuera hoy ese momento de decidir si nos presentamos, nos presentaríamos”, manifestó ayer el máximo mandatario de la entidad blanquiazul en una entrevista concedida a la TVG.

Tino Fernández habló sobre diferentes asuntos relacionados con la actualidad deportivista. Entre ellos, las futuras elecciones a la presidencia, que explicó que deberían celebrarse en el mes de enero de 2019.

Aunque todavía quedan dos años para que se designe a un nuevo dirigente, el empresario y mandatario del Depor aseguró que el equipo de trabajo que lidera se siente con fuerzas y motivado para continuar al frente del proyecto blanquiazul.

“Sería en enero de 2019 cuando se producirían esas nuevas elecciones. Yo pienso que en ese momento, si las cosas van bien empresarialmente, familiarmente, no yo sino mi equipo, porque esto es un proyecto colectivo, nos volveríamos a presentar”, reiteró en el ‘Telexornal’.

Para el presidente deportivista, el balance de las primeras dicieséis jornadas de Liga es positivo, más que por los resultados, de los que también se siente orgulloso al encontrarse el equipo fuera de los puestos de descenso, por las sensaciones que ha ofrecido la plantilla.

“El Deportivo hoy tiene 16 puntos en la Liga, pero aparte de errores arbitrales, errores propios y la mala suerte, pienso que es un equipo que podía tener tranquilamente 22 o 23 puntos”, analizó.

Tino Fernández dejó claro que la prioridad del conjunto herculino en el mercado de invierno es encontrar un recambio para el holandés Ryan Babel, quien, tras el último partido oficial del año, anunció que no continuará en A Coruña en 2017.

El primer compromiso que le espera a la escuadra blanquiazul a la vuelta de las vacaciones de Navidad es la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, contra el Alavés. Un adversario de un potencial similar, por lo que puede soñarse con continuar vivos en la competición.

El mandatario no considera el torneo del KO como una competición secundaria y se mostró ilusionado con las opciones de los coruñeses.

“Sin duda, fue un mensaje que trasladamos al cuerpo técnico y a los jugadores”, argumentó al respecto.

El dirigente deportivista reflejó su indignación con la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid de archivar la causa que investiga el asesinato del aficionado Francisco Javier Romero ‘Jimmy’, al argumentar que no se puede identificar a los autores de su muerte.

“Que dos años después de aquel dramático suceso, de un asesinato, que no sepamos nada y que parece que algunos quieren cerrar en falso eso, creo que es un gran fracaso de la justicia y del sistema.”, manifestó.

Por último, se mostró preocupado por el estado en el que se halla el estadio blanquiazul: “Procede abrir ese debate sobre cuál debe ser el modelo de la infraestructura donde jugamos porque Riazor no da la talla para lo que acontece en el mundo del fútbol en este siglo XXI”.