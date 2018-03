El título en 50 minutos

El Liceo afronta hoy un partido fundamental. Los coruñeses, segundos, reciben al primero, el Barcelona, que tiene dos puntos más. Así que una victoria esta noche en Riazor permitiría a los hombres de Juan Copa recuperar el liderato y seguir dependiendo de sí mismo para lograr el título.



Está claro que todavía quedan muchos partidos. Pero buena parte del título de la OK Liga se decidirá hoy. Sobre todo si el que gana es el Barcelona. Una distancia de cinco puntos ya sería muy difícil de recuperar.

Así que el Liceo tiene toda la presión encima, pero también jugará en su casa, donde esta temporada solo ha ganado el Voltregá.



Hasta el momento, los enfrentamientos contra el eterno rival en la presente campaña no han tenido un final feliz para los intereses liceístas. En noviembre, el Barcelona derrotaba al Liceo en el Palau Blaugrana, en el partido de la primera vuelta. Con aquel 3-1 los coruñeses estrenaban su casillero de derrotas.

Y el último duelo es de más cercano recuerdo, la final de la Copa del Rey, celebrada en Lloret, en la que el Barcelona volvió a ganar, esta vez por 2-1.



El equipo azulgrana, con un gran poderío en todas sus líneas, no podrá contar con Pau Bargalló. El exliceísta está lesionado, y ya se perdió el partido de este sábado frente al Girona. Su puesto será ocupado por el jugador canterano Álex Joseph.

El Liceo sabe lo que se juega y el club ha hecho un esfuerzo para intentar que el mayor número de aficionados acudan a este partido.



Así, podrán entrar gratis los espectadores que acudan con la cara pintada de verde y blanco o con algún instrumento para animar al equipo (excepto silbatos). Los niños y los socios del Basquet Coruña también tendrán acceso libre al Palacio de los Deportes. Todo ello para que la afición empuje a su equipo hacia un triunfo más que necesario.

Los hombres de Juan Copa esperan no repetir los errores de la final de la Copa del Rey. En ella, la gran actuación del portero azulgrana, Sergi Fernández, fue fundamental, sobre todo en las acciones a bola parada. El Barcelona aprovecha muy bien este tipo de acciones, así que cometer pocas faltas será muy importante para que el rival no tenga opción de este tipo de jugadas.



Muy pendiente de lo que suceda en Riazor estará el Reus. A tres puntos del Liceo y a cinco del Barcelona, el cuadro rojinegro también quiere seguir luchando por el título. Además, todavía tiene que jugar tanto frente a azulgranas (visitando el Palau) como ante verdiblancos (al que recibirá en su feudo).

Los tarraconenses se las verán con el Caldes. Los otros partidos del día son: Vic-Asturhockey, Lleida-Noia y Voltregá-Girona, todos ellos a las 21.00 horas.