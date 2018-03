El que pierde, paga

Sumergidos en la zona de descenso, Deportivo y Las Palmas miden sus miserias en un encuentro en el que el conjunto perdedor se pondrá con pie y medio en Segunda División.



Aunque todavía restan diez jornadas para la conclusión del campeonato de Liga la desventaja respecto a los puestos de permanencia se ha agigantado y ya solo vale sumar de tres en tres para ambos para aspirar a un objetivo que aun venciendo seguirá siendo una empresa complicada.



El Deportivo, penúltimo en la clasificación —con 19 puntos—, no vence desde el pasado 9 de diciembre, ha encadenado trece jornadas sin triunfo y de la mano de Clarence Seedorf no acaba de arrancar.



El holandés ha dirigido seis encuentros en el banco deportivista, con un pobre balance de dos puntos sobre 18 posibles y un solo gol a favor —anotado en propia meta por el arquero del Eibar, Dmitrovic—.

La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, ha visto frenado el amago de reacción con su actual míster, el exdeportivista Paco Jémez, con sus recientes tropiezos frente a Celta y Villarreal.

Con solo un punto más que el Deportivo (20), los canarios desean resarcirse del 1-3 de la primera vuelta contra los coruñeses, que en el estadio Gran Canaria certificaron su hasta el momento única victoria como visitante en el ejercicio 17-18.



La escuadra blanquiazul no podrá contar por lesión con Bóveda, Luisinho, Fede Valverde y Fede Cartabia, así como con Tyton, Krohn-Dehli y Borja Valle por decisión técnica.



Clarence Seedorf ha recuperado para este vital envite a Guilherme dos Santos, con el que intentará lograr el ansiado equilibrio en la medular, formando dupla de pivotes con Sulley Muntari.

Bajo palos formará Rubén Martínez, con una defensa de cuatro configurada por Albentosa y Sidnei en el eje, flanqueados por Juanfran y Fernando Navarro.



Por delante de los mediocentros serán alineados de inicio los ‘trescuartistas’ Lucas Pérez, Adrián López y Emre Çolak, que regresaría al once en su posición natural, de mediapunta, intentando suministrar balones a Florin Andone.



De este modo, el ‘tridente’ herculino volverá a coincidir sobre el terreno de juego y podrá mejorar las escuálidas estadísticas que están firmando Lucas, Adrián y Andone en la presente campaña.

En el banco de la suplencia aguardarán su turno opciones ofensivas como Borges, Carles Gil o Bakkali.

La UD Las Palmas, por su parte, saltará al césped de Riazor con una alineación marcada por las ausencias de hombres relevantes en los esquemas de Jémez.

El sancionado Gálvez y el lesionado Bigas dejarán mermada la parcela central de la retaguardia amarilla, mientras que otros futbolistas importantes como Dani Castellano, Peñalba o casi con toda probabilidad Etebo no estarán en condiciones de unirse a la batalla por la permanencia entre los dos clubes más goleados de la categoría.



El ‘factor campo’ se presume esencial para que el Deportivo pueda salir de su crisis de identidad y resultados; no en vano miles de seguidores blanquiazules no se resignan al descenso y pondrán todo de su parte para impulsar a un equipo ‘tocado’ en su moral.