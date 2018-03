Florin Andone reconoce la dificultad que supone rendir cuando un equipo está instalado en la zona de peligro. Por eso, considera que los que mejor afrontan la presión deben ser los elegidos para dar la cara lo que resta de campeonato.

“No es fácil jugar en esta situación, sabiendo que estás en descenso, que tu equipo necesita a los de arriba (los delanteros), que marquen la diferencia en busca de esos goles que den un plus y sabiendo que te estás jugando toda la temporada, pero no solo yo o Lucas, sino toda la plantilla. Cada partido tenemos que ganarlo sí o sí, tenemos que marcar sí o sí y sales con ese plus de nerviosismo, pero es fútbol y tienen que jugar los hombres de verdad. Los que los tienen grandes nos tienen que sacar adelante, es así, y el que no pueda con la presión que no juegue”, afirmó ayer el delantero blanquiazul.

El rumano admitió que los artilleros no son capaces de encontrar el camino del gol, pero se mostró convencido de lograrlo en las jornadas que restan y de que el cuadro coruñés logrará la permanencia.

“No sé si es mala suerte o soy yo malo o Lucas... Es verdad que no quiere entrar, llevábamos muchas ocasiones, muchos minutos sin meter gol, pero el otro día logramos meter uno y volverá todo a la normalidad. Cuando las cosas no salen y empieza la presión, el runrún, no es fácil estar ahí abajo. Aunque parezca mentira, somos personas y esos sentimientos los llevamos dentro”, confesó.

“Cuando parece que las cosas no te salen, da la sensación de que todo va a peor. Pero hay que tener tranquilidad, quedan once partidos y yo siempre voy a decir que confío al cien por cien en el grupo para sacar esto adelante, es que lo vamos a sacar, no lo digo por decir, veo que se está trabajando mucho y que hay mucho potencial. Si limamos cosas puntuales, saldremos de ahí”, aseguró el ‘pichichi’ del Depor.

Pese a que la escuadra herculina no ha logrado recortar diferencias en las últimas jornadas, Andone dio por bueno el empate contra el Eibar.

“Dadas las circunstancias del otro día, hay que valorar el punto conseguido”, indicó.

“Habría sido muy diferente si hubiéramos aprovechado las ocasiones que tuvimos al principio Lucas y yo”, reconoció y subrayó la superioridad blanquiazul hasta la tarjeta roja de Koval.

“Tuvimos cuatro ocasiones clarísimas en los primeros 30 minutos, el sistema que trabajamos durante la semana dio sus frutos y el equipo fue convencido de ir a ganar el partido. Nos sentíamos muy superiores, en la primera parte sobre todo, hasta la expulsión, porque la expulsión modifica el sistema y tienes que cambiarlo todo, pero hasta ese momento jugamos muy bien, muy seguros, creamos ocasiones. Quizá ese es el sistema con el que hay que jugar para salir adelante”, analizó.

Aunque reconoció que “en cada partido pasa alguna historia” que les impide sumar un triunfo que les ayude a salir del descenso, se mostró confiado respecto a las posibilidades del conjunto deportivista.

“Hace tres años lo pasé con el Córdoba y eso fue una locura. Esto no es igual, aquí hay más de todo y sé que lo vamos a sacar, aquí no tengo ninguna duda”, subrayó.

“Te jode, pasan los minutos, Bakkali la pega al palo o Lucas o yo, pero al final va a entrar y lo vamos a buscar hasta el final, seguro”, añadió.

En ese sentido, defendió al delantero de Monelos, a quien se le resisten los goles este curso y que es uno de los deportivistas más criticados”.

“Jode llevar mucho tiempo sin meter. Yo el año pasado estuve los diez primeros partidos sin marcar y no sabía dónde meterme, me quería morir, pero él es un profesional y está jugando muy bien. Solo le está faltando el gol, nos ofrece muchas más cosas y ha jugado con todos. Siempre juega, entonces, será por algo. Es un jugador muy importante para nosotros, que queremos mucho, estamos a muerte con él y al final nos va a ayudar, aunque los goles los tenga que meter otro, como si los tiene que meter Koval”, sentenció. l