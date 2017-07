El Oporto destapa al Depor

El Estadio do Dragao volvió a atragantársele al Deportivo, que anoche sufrió su primera derrota de la pretemporada, ante el rival más exigente de esta fase de preparación.

La escuadra blanquiazul, que había cerrado su ‘gira’ gallega con pleno de triunfos en ocho partidos, sucumbió con el Oporto, con el que no se medía desde la semifinal de la Liga de Campeones 2003-2004, en la que el cuadro luso privó a los herculinos de disputar la final de Gelsenkirchen.

El subcampeón de la pasada liga portuguesa hizo mucho daño a la defensa blanquiazul, que se mostró muy blanda en su primer test serio, tras haberse medio a cinco adversarios de Tercera División y tres de Segunda B.

En el minuto 10, Rubén salvó a los de Pepe Mel de encajar su primer tanto al desviar, con una gran mano abajo, un testarazo picado de Soares.



El portero de Coristanco, sin embargo, no pudo evitar que el Oporto perforara su red cuatro minutos después. Brahimi, en una gran acción personal, se internó en el área y envió un pase de la muerte al que Corona llegó un poco tarde, estampando el balón en el poste, pero el rechazo le llegó a Aboubakar, que conectó un disparo que despejó Luisinho, pero el rebote le cayó de nuevo al camerunés, ante un apático Albentosa, que se quedó mirando, y, esta vez, el ‘9’ del cuadro luso no falló.

Hubo que esperar hasta el 29 para encontrar la primera ocasión del Deportivo. Danilo perdió un balón en el centro del campo ante Bruno Gama, que cabalgó hasta la frontal del área y se sacó un potente disparo que Casillas despejó a córner con dificultades.

En el saque de esquina, Andone remató de cabeza alto.

El cuadro coruñés se mostró más cómodo, se hizo con la pelota e incluso se acercó al arco de Casillas de nuevo, por medio de un chut raso de Bakkali que el internacional español detuvo en dos tiempos.

Pero la zaga herculina permitió demasiadas concesiones y los locales no las desaprovecharon. Así, en el 43, Aboubakar (en posible fuera de juego), recibió un pase de Corona y marcó el 2-0.



Cambio de camiseta

El Oporto comenzó la segunda mitad con una camiseta naranja, en lugar de con la blanquiazul del primer tiempo, pero el guion siguió siendo el mismo, con los lusos asestando el tercer zarpazo.

Este llegó en un error clamoroso de Sidnei. El central brasileño, que estaba encerrado en la banda derecha, trató de dar un pase a Guilherme de tacón, pero el balón llegó al mexicano Corona, que se internó en el área y no desaprovechó el regalo.

Ambos técnicos recurrieron al carrusel de cambios y el encuentro pasó a manos del Deportivo, que se mostró más serio en este segundo tiempo, aunque sin concretar sus ocasiones.

El más acertado fue Bakkali, que sufrió un posible penalti en el minuto 59, que el colegiado no señaló.

Un minuto antes, buscó el tanto deportivista, pero el balón fue a las manos de Casillas.

Y en el 87, el Oporto dio la puntilla a la escuadra coruñesa. El central Róber, que solo llevaba dos minutos en el campo, al intentar dar un pase atrás, le regaló la pelota a Marega, que no perdonó.