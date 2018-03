El Fabril se acerca al líder

La jornada fue propicia para el Fabril, que fue el único ganador entre los cuatro primeros clasificados del grupo primero de Segunda B. Su triunfo en Guijuelo le deja a tiro del liderato de la categoría. 55 puntos tienen Fuenlabrada y Rayo Majadahonda, 53 el filial deportivista, que desbanca de la tercera plaza al Rápido de Bouzas. La tabla se comprime de manera que los cinco primeros están separados apenas por cuatro puntos. Sin lugar a dudas, los de Gustavo Munúa han sido los grandes triunfadores de la jornada.



Ganó el Fabril y fue un triunfo trabajado tras un inicio de partido de dominio local, con claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Un gol tras aprovechar Edu Expósito el rechace de un penalti que falló le dio la victoria al cuadro coruñés. El Guijuelo fue de más a menos. En el primer minuto de partido el delantero local Diego Suárez se encontró mano a mano contra Francis, pero el meta nigeriano ya avisó con una buena intervención de que iba a ser un hombre importante en el partido. Pudo volver a marcar el Guijuelo con una falta botada desde la posición atacante de interior derecho que acabó con un aclarado en el área que facilitó el remate de Raúl Ruiz. Pero no apuntó bien el zaguero. Poco después quien hizo su primera seria advertencia fue el Fabril aunque fuese de carambola con un centro de Borja Galán que desvió el central Jonathan Martín hacia su propia portería. La pelota golpeó en el palo y casi por ensalmo el Fabril se activó para dejar unos buenos minutos antes del descanso. Pero fue justo en esos instantes cuando el Guijuelo no aprovechó una clarísima doble oportunidad en la que primero Diego Suárez volvió a toparse con Francis y en el rechace Manu Gavilán remató y Lucas sacó bajo palos. El meta nigeriano estuvo firme. Dominó el juego aéreo y estuvo atento en las salidas. Su envergadura le ayudó a desbaratar varias de las más evidentes oportunidades locales. Con la seguridad que ofreció se asentó el Fabril, que mejoró en cuanto encontró la amplitud de Borja Galán y Caballo.



Tras el descanso partió con fuerza el Guijuelo con él a los mandos, pero también entonces el peligro se fue a la otra portería. Pudo marcar el Fabril cuando Jardel remató mal un centro de Blas. Estaba en ventaja ante el meta Kike Royo, pero el atacante luso no empaló bien el remate. Casi sin solución de continuidad el lateral Raúl Ruiz perdió la pelota en una progresión por su banda, se desplegó Lucas a la contra sin que nadie lo pudiese frenar para habilitar a Borja Galán al que derribó Abel en el área. El penalti fue claro, la resolución ya no fue tan limpia porque Kike Royo frustró la ejecución de Edu Expósito, que sin embargo estuvo vivo para marcar en el rechace.

El Guijuelo se desnortó en los siguientes minutos. Borja Galán tuvo el segundo tanto en un disparo que detuvo Kike Royo. Se desplegó bien a la contra el Fabril ante un rival que perdió el hilo del partido hasta que lo llevó hacia un cara o cruz. Francis estuvo solvente para detener un nuevo intento, esta vez de cabeza, de Diego Suárez. Pinchi, al poco de entrar en el campo, envió fuera un remate.