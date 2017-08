El día de ‘los Raúles’

Penúltima jornada del Campeonato del Mundo de Snipe que organiza hasta hoy el Real Club Náutico de La Coruña. Los protagonistas del día son tocayos: El puertorriqueño Raúl Ríos desplazó del liderato al brasileño Mario Tinoco, y el español Raúl de Valenzuela fue el mejor de la jornada, con un tercero y un primero.

Un día más la flota salió rumbo al campo de regatas. Pero la salida no tuvo lugar hasta casi dos horas después de lo previsto, a la espera de que se estabilizase el viento. Al final, la primera prueba del día comenzó a las 14.55.

A partir de ahí, los participantes tuvieron que pelearse no solo con los rivales, sino también con condiciones de navegación muy duras, con vientos de hasta 23 nudos. Por ello, no fue extraño que algunos de los regatistas, entre ellos el todavía subcampeón del mundo, el argentino Luis Soubie, tuvieran que regresar al puerto antes de tiempo.

En este terreno, el que mejor se movió fue el brasileño Alexandre Paradeda, que de esta manera consiguió su segunda victoria en el Grupo Oro. Por su parte, el canario Alfredo González mantuvo el buen tono del día anterior, y con un segundo mantuvo sus opciones de triunfo final. Y otro español, De Valenzuela, pudo por fin obtener un buen resultado, la tercera plaza.

El líder en la salida, Tinoco, solo pudo ser decimocuarto, mientras que el segundo, Gustavo del Castillo, se fue más atrás (17º). El tercero de la general, Raúl Ríos, aguantó con una novena posición.

A las 16.44 horas comenzó la segunda prueba. Raúl de Valenzuela mantuvo su buen tono, y aprovechó los fuertes vientos para hacerse con su primera victoria parcial. También rindió a un gran nivel un renacido Gustavo del Castillo, segundo, mientras que la tercera posición fue para el japonés Tetsuo Watanabe. Los brasileños no acabaron entre los mejores. Paradeda fue trigésimocuarto, tres puestos por delante de Tinoco.

Las dos últimas

Para la jornada de hoy, última del Mundial, están previstas dos nuevas regatas, las que decidirán el sucesor de Mateus Tavares en el palmarés. La salida tendrá lugar, si el viento lo permite, a las 13.00 horas.

Ríos intentará defender su ventaja de 7 puntos sobre Del Castillo. El resto, empezando por Paradeda, con 36, están ya más lejos, pero tal como se están desarrollando las regatas, no sería raro un vuelco en la clasificación. El puertorriqueño intentará seguir jugando su principal baza, la regularidad, para conquistar el título. l