Duelo de juego ofensivo entre el Barcelona y el Las Palmas

El FC Barcelona recibe hoy a la UD Las Palmas en el Camp Nou (16.15 horas, beIN LaLiga) en un duelo entre dos equipos construidos a partir del trato con fines ofensivos del balón, por lo que la posesión será clave para que el Barça pueda proseguir su asedio al Real Madrid, o para que los canarios confirmen su buen estado de forma y se catapulten hacia la zona media-alta.

Pese a que el escenario, el Camp Nou, suele imponer a sus rivales, esta temporada el Barça ha dejado escapar puntos de su feudo ante Alavés (1-2), Atlético de Madrid (1-1), Málaga (0-0) y Real Madrid (1-1). Una situación atípica que Las Palmas pretende aprovechar aunque para ello sea necesario, según su técnico, Quique Setién, jugar un partido perfecto en defensa y en ataque.

Si Las Palmas se mantiene fiel a su estilo y no se encierra atrás podría verse una de las batallas más reñidas por la posesión que se recuerden en el feudo barcelonista. La octava posición que ostenta el conjunto canario le hará jugar a buen seguro sin miedo ni recelo, y además llega a la cita tras ganar a domicilio al Atlético de Madrid en la Copa del Rey

(2-3) aunque ello no le diera el pase a los cuartos.

Con la dura e importante cita de la ida de los cuartos de Copa en Anoeta en el horizonte, el próximo jueves, el Barcelona sabe que no debe distraerse y que la única manera de intentar recortar diferencias con el líder, un Real Madrid que está a 5 puntos, pero todavía con un partido pendiente de jugar, y con el Sevilla, segundo con un punto más, es ganar esta tarde.

Por su parte, Lionel Messi tiene a tiro añadir una víctima más a su nómina de equipos a los que ha marcado, que son todos contra los que ha jugado en la máxima división española a excepción de Las Palmas, único imbatido.

destitución culé

Precisamente por una opinión sobre el astro que no coincide con las del club culé este anunció ayer la destitución de Pere Gratacós como responsable de relaciones institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF. Este afirmó: “Messi sin todos los compañeros tampoco sería tan bueno”.