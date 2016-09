Duelo de cuentas pendientes

El Barcelona recibe hoy al Atlético en el Camp Nou, en un duelo en el que los azulgrana confían en superar de nuevo a los ‘colchoneros’, tónica habitual en los duelos entre Luis Enrique y Simeone, aunque los rojiblancos pasaron a las semifinales en el cruce de cuartos de la pasada Liga de Campeones.

Tras la derrota en casa ante el Alavés (1-2) el Barça está obligado a ganar para no perder comba ante el otro gran rival y aspirante al título, el Real Madrid. Los blaugrana se recuperaron ante el Celtic en la Liga de Campeones y ante el Leganés en LaLiga, pero esta es la prueba definitiva para comprobar que el traspié ante los vitorianos se quedó en eso.

El último precedente jugado en el Camp Nou entre los dos equipos, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, fue el 5 de abril y acabó con victoria para los culés (2-1), pero en la vuelta en el Calderón los ‘colchoneros’ vencieron por 2-0 con doblete de Griezmann para remontar el cruce.

No obstante, en Barcelona la historia cambia y tanto en la Copa del Rey (1-0) como en la competición liguera (3-1) fue el Barça el que se impuso. Así, el Atlético buscará en el Camp Nou la tercera victoria de la temporada en LaLiga con el objetivo de superar al conjunto blaugrana en la tabla y vencer en la capital catalana, algo que no hace desde febrero de 2006 (1-3), hace ya más de diez años.

El Barça llega bien al duelo, recuperado y con confianza dispuestos a abrir la ‘guerra’ entre blaugranas y ‘colchoneros’ del presente curso con triunfo. Pese a ello, la baja de última hora del central francés Umtiti, con una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el entrenamiento del martes, puede haber trastocado los planes de Luis Enrique.

Por otro lado, el resto de jugadores estarán a disposición del técnico y enfocados a repetir el juego que les hizo pasar por encima del Leganés en Butarque (1-5), con un tridente especialmente entonado que mandó un aviso, como hiciera ante el Celtic, al rival. Si repiten en acierto y ritmo tendrán argumentos para superar la previsible buena y férrea defensa del Atlético.



PEGADA ROJIBLANCA

Y eso que los ‘colchoneros’ llegan tras demostrar que tienen mucha pegada con la goleada endosada al Sporting (5-0) en la pasada jornada. Los madrileños quieren su segunda victoria a domicilio tras la conseguida ante el Celta en Balaídos en la segunda jornada y acercarse de esta manera un poco más al Real Madrid, líder con 12 puntos.

Para el encuentro ante el Barcelona, Diego Pablo Simeone volverá a contar con Juanfran, que descansó en el duelo ante los asturianos. Sí que tendrá las bajas del guardameta Moyá y el centrocampista Cerci, además de Tiago, que se encuentra en la recta final de la preparación.

“No hemos merecido ganar al Barcelona en ningún partido”, señaló Simeone en la rueda de prensa previa al choque, además de recalcar que Neymar es un “jugador extraordinario”. Precisamente, el brasileño ha estado en el punto de mira por su estilo de juego, que intentará poner de nuevo en liza, mientras que las palabras del ‘Cholo’ a buen seguro que buscan motivar más a sus jugadores.

De hecho, tanto Simeone como Luis Enrique dedicaron buena parte de sus ruedas de prensa previas a alabar al rival. Unos halagos con los que mostrar respeto al rival y prepararse para un partido de altos vuelos que llega pronto, en la quinta jornada, y con mucho en juego dado que el fin de semana aterriza, sin descanso ni tiempo para cambiar el chip ante la derrota, la sexta jornada. n