El duelo ante el Barça y la ida de cuartos, retos de marzo

Concluyó la Copa del Rey, en la que el Liceo fue subcampeón, y los hombres de Juan Copa se centran ahora en un mes de marzo que tendrá cinco compromisos, tres de OK Liga y dos de Liga Europea.

El primero de ellos se disputará el sábado en la pista del Caldes. Los verdiblancos, con 51 puntos por 53 del Barcelona, aspiran a mantener la distancia con el líder. De ahí que ganar este fin de semana sea importante, y no solo para recuperar el ánimo después de la decepción de la Copa del Rey.

El siguiente choque se celebrará el diez de marzo en Lisboa, para cerrar contra el Sporting de Portugal la fase de grupos continental. Con el billete en cuartos de final ya asegurado, un empate sería suficiente para que los herculinos asegurasen la primera plaza del grupo.

Un duelo exigente, con el inconveniente de que solo tres días después, el martes 13, se celebra en Riazor el duelo con el Barcelona, uno de los partidos más importantes de la segunda vuelta de la OK Liga. Los verdiblancos intentarán darse la revancha de lo que sucedió el domingo en Lloret y, de paso, regresar al liderato.

El sábado 17, nueva visita a Cataluña, esta vez a la pista del Girona. Un equipo complicado y que se le atragantó al Liceo en la primera vuelta, en un partido en el que los hombres de Juan Copa ganaron por 1-0.

Finalmente, para cerrar el mes, ida de los cuartos de final de la Liga Europea, el sábado 24. Si el Liceo acaba segundo de grupo, se enfrentaría ese día en Riazor al Reus. Si se hace con la primera posición, se las vería a domicilio con Oliveirense o Viareggio.

Portugueses, con siete puntos, e italianos, con ocho, se jugarán la clasificación el día 10 en pista lusa.

Y así acabará un mes complicado que trae nuevos desafíos para el Liceo.