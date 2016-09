Ya hay dudas en Barcelona

Saltan las dudas en Barcelona después de un comienzo en el que vuelve a quedar en evidencia un hecho muy claro, el equipo ‘B’ no funciona. La defensa con retoques hace aguas y la dependencia de Messi es brutal.

La derrota ante el Alavés es una prueba más que evidente de ello y ayer, en el día después del partido, los medios de comunicación catalanes cargaban las tintas sobre el juego y la capacidad del equipo. Sin hacer sangre, pero con críticas duras.



luis enrique, culpable

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, explicaba en la rueda de prensa posterior al partido que con derrotas como la del sábado (1-2) ante el Alavés se puede valorar de mejor manera por las muchas victorias del cuadro culé, aunque en la tercera jornada liguera sufrió un “tropiezo” en el que faltó “fluidez y precisión” en el juego.

“Hemos intentado hacer cambios, recuperar a gente que viene con más problemas, que participen más los que estaban menos cansados, pero es evidente que nos ha han faltado cosas, nos ha faltado fluidez, precisión. Hemos sido frágiles en defensa, que es una de las cosas que nos han hecho muy fuertes y son aspectos a mejorar”, decía Luis Enrique tras el partido. Cuando al Barça le falta ‘fluidez y precisión’ es evidente que algo no marcha bien.

Después de la rueda de prensa, y en declaraciones a beIn Sport, el técnico asturiano defendió sus rotaciones en el once en el regreso liguero tras el parón FIFA. “A toro pasado es muy fácil, hay que valorarlo en su justa medida. Repito que nos viene muy mal el resultado obviamente pero nos viene muy bien para que lo puedan valorar desde fuera, nosotros lo valoramos, y para reconocer la dificultad que tiene cualquier rival, como un Alavés recién ascendido y que lo ha hecho muy bien”, explicaba.

“El fútbol de sencillo tiene poco. No ha sido un buen día desde el inicio. No estábamos precisos. No hemos estado bien posicionados en la primera parte, fruto quizá de jugar contra una defensa de cinco. Hemos tenido esos días espesos que encima concedes a nivel defensivo y en tres disparos te hacen dos goles. Ese es un poco el resumen del partido”, añadía.

Y aun así, Luis Enrique vio mejora en el segundo tiempo, pero elogió el gran partido del Alavés. “En el inicio de la segunda parte hemos mejorado claramente el posicionamiento. Hemos empatado el encuentro y hemos tenido alguna ocasión para adelantarnos. Pero de nuevo hemos vuelto a estar imprecisos, nos ha costado. El Alavés ha hecho un partido muy serio”, aseveró el técnico.

“Es un tropiezo que nos sirve para valorar claramente lo difícil que es ganar. Todos nos dan como favoritos de todo, eso es un elogio y una circunstancia que nos hemos ganado, pero vencer siempre cuesta mucho. Nosotros siempre hemos sido conscientes de la dificultad que tiene ganar y es un aviso en general para todo el mundo”. No se puede ser más claro y, por lo que se ve, ‘Lucho’ tiene ciertos temores.