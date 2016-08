“Doy por bueno el empate, es un campo muy complicado”

Florin Andone fue titular en el encuentro de ayer tras la marcha de Lucas Pérez al Arsenal. El jugador valoró de manera positiva la igualada cosechada en el Benito Villamarín.

“Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado con un rival muy serio que además tiene una afición increíble como nosotros así que doy por bueno el empate”, reconoció el jugador.

Además, Andone explicó que todavía no ha alcanzado su punto de físico para desbordar e imponerse a los rivales: “Trabajaré hasta que no pueda más por mi equipo y en un par de semanas estaré al cien por cien, a mi nivel”, comentó el artillero rumano. Incidió el punta en que el punto había que valorarlo en su justa medida, ya que “el rival es difícil, serio, pero ha sido justo para nosotros y para ellos por las ocasiones de ambos”.

Con respecto al partido que se disputará después del parón, ante el Athletic de Bilbao, Andone dijo que “vendrán a ganar a Riazor pero en nuestra casa y con nuestra gente, que es maravillosa, no podemos fallar. Seguro que será un gran partido”, concluyó el atacante blanquiazul tras el encuentro.

El delantero fue elegido por los internautas de canaldeportivo.com, la página del club herculino, como el tercer mejor jugador del encuentro después de Lux y Sidnei.

Andone, que llegó más tarde que sus compañeros a la pretemporada, aprovechará este parón de Liga para volver dentro de quince días con la mejor forma física posible.