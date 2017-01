Diego Costa hace más líder al Chelsea y el Arsenal es segundo

El Chelsea es aún más líder de la Premier después de vencer al Hull City (2-0) con un gol de un Diego Costa que regresaba al once, mientras que el Arsenal se colocó segundo en la clasificación gracias a un pentalti ‘in extremis’ que convirtió Alexis en la victoria de los ‘Gunners’ frente al Burnley (2-1).

Diego Costa remató un centro al área de Moses para fusilar a Jakupovic bajo palos. De Cahill, tras la asistencia de otro español, Cesc Fábregas, hizo el segundo ya al final.

Con esta victoria, la segunda consecutiva después del varapalo ante el Tottenham en White Heart Lane (2-0), los ‘blues’ reafirman el liderato con 55 puntos por encima de Arsenal (47), ‘Spurs’ (46), Liverpool (45) y Manchester City (45), todos ellos muy alejados.

Su máximo rival ahora, tras los pinchazos de Liverpool y City, se hizo con una victoria agónica (2-1) en el último momento con un gol de penalti de Alexis Sánchez que da tres importantes puntos a los Arsène Wenger, tras una racha de cinco jornadas sin perder (cuatro victorias y un empate).

Tardó en abrir el marcador el equipo local ya que no fue hasta el minuto 59 cuando Mustafi, a pase de Mesut Özil, batió al portero del Burnley con un disparo cruzado a la esquina izquierda desde el centro del área. Sin embargo, cinco minutos después, los londinenses se quedaron con uno menos tras la expulsión por roja directa al suizo Granit Xhaka, que entró duramente con los dos pies a Steven Defour, una ventaja que los visitantes no aprovecharon ya que el tanto del empate llegó de penalti.

Y es que en el 93, cuando el árbitro había dado siete minutos de añadido por el choque de cabezas entre Cahill y Mason, Francis Coquelin derribó en el área a Ashley Barnes provocando la pena máxima que convirtió acto seguido Andre Grey para igualar la contienda.

Una contienda que volvió a caer del bando local cuando Ashley Barnes lanzó la pierna para despejar una rigurosa llegada del Arsenal con la mala suerte de que encontró a Koscielny en el camino, acción que el colegiado señaló como penalti que transformó Alexis Sánchez cuando se cumplía el 98 de juego.

En el otropartido de la jornada, el Southampton se impuso con autoridad al Leicester (3-0) de Claudio Ranieri gracias a los goles de James Ward-Prowse, Jay Rodriguez y Dusan Tadic.