“Un día más en que estamos cerca pero no ganamos”

El empate ante el Villarreal no dejó satisfecho al entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano.

“Hemos jugado contra un muy buen equipo. Yo valoro el partido que hemos hecho, pero no estoy contento con el resultado. No ha habido muchas ocasiones claras, pero las dos o tres clarísimas han sido nuestras. Creo que hemos podido ganar, sinceramente. Me voy contento con la actuación del equipo, pero no con el empate”, dijo el técnico.

El preparador blanquiazul vio “un partido igualado” y “muy completo defensivamente” por parte de su equipo, que además ha “generado lo suficiente para empatar” pero no pudo.

“Estoy contento por las bajas que había y por cómo estábamos, pero no me voy satisfecho”, insistió el míster, satisfecho por la propuesta de juego. “Tienes que ser muy preciso ante un rival con muy buenos futbolistas, tienes que tapar líneas de pase, eso lo hemos hecho bien y en ataque hemos generado lo suficiente ante un equipo que concede poco”, afirmó.

“Es un día más en que estamos cerca de ganar pero no hemos conseguido los tres puntos”, lamentó el preparador del conjunto coruñés.

da a kakuta por fichado

Suele ser comedido al hablar de fichajes, pero sobre Gael Kakuta no se mordió la lengua. El míster lo dio por incorporado.

“Sí, lo conozco. Me gustaba de antes y ahora hay que ver cómo está también. Ya veremos a ver cómo viene. Es como cuando llegó Babel. Yo los quiero ver en el campo. Nos puede dar cosas buenas”, valoró.

El técnico sigue sin querer desprenderse de Borja Valle, que ayer tuvo minutos: “Tenéis ganas de que se vaya la gente. Si estamos los justos... Yo no quiero que se vaya nadie si no viene nadie. Ha venido Ola, pero tras dos meses de lesión. Ahora mismo no está capacitado para jugar”.