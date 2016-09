Derrota sin reacción

El Deportivo firmó un mal encuentro ante el Sporting de Braga, que se impuso gracias a un solitario tanto de Pedro Santos. El ariete abrió el marcador cuando solo se había cumplido un cuarto de hora de juego en el Complejo Deportivo de Melgaço.

Gaizka Garitano armó un once en el que solo se mantenían dos de los titulares en los dos primeros choques ligueros: Albentosa en la defensa y Guilherme en el centro del campo. Un conjunto que salía en los primeros compases tratando de tener el dominio del esférico, aunque era el conjunto dirigido por José Peseiro el que gozaba de las primeras oportunidades.

En el 13 por medio de un lanzamiento de Djavan, y sólo dos minutos después era Pedro Santos el que abría el marcador. El atacante transformaba una falta al borde del área y adelantaba a los locales. El Braga de volcaba en ataque y a punto estaba de hacer el segundo Santos, tras un servicio de Xeka, pero el balón de estrellaba contra el larguero.

El goleador era protagonista pasada la media hora de juego de un lance con Guilherme dos Santos. Tras esta tangana el colegiado mandaba abandonar a ambos jugadores el terreno de juego, pero permitía a los equipos hacer los pertinentes cambios para que se mantuviese el once contra once sobre el verde.

El intenso calor, que obligó en varias ocasiones a parar el choque para que ambos equipos se hidatrasen, unido a la falta de ideas de los blanquiazules, motivaba que se llegase al descanso sin ocasiones para el Depor.

En el segundo acto Garitano decidía cambiar el esquema pasando a alienar a tres centrales en la zaga (Laure, Arribas y Sidnei), y a colocar dos carrileros, Juanfran y Luisinho, en las bandas, buscando asediar la meta del portero del Braga Matheus.

Tras un disparo de Carles Gil, que se marchaba alto (min.52) llegaba la primera oportunidad de gol clara del Deportivo en el minuto 65. Borja Domingo disparaba y su compañero Borja Valle no acertaba a rematar el cuero, que se iba lamiendo el palo de la meta lusa. El duelo continuaba siendo tedioso, con múltiples interrupciones motivadas por los cambios, lo que impedía que el encuentro tuviese un ritmo de juego continuado.

Buscaba el empate Mosquera, pero su disparo de falta se iba muy desviado. Más cerca estaba el segundo para el Braga, gracias a una nueva oportunidad en los pies de Joca. Aún tendría un nuevo susto el Deportivo antes del final de la contienda.

Tras un fallo de Sidnei en la zaga, Tiba robaba el balón y se plantaba solo ante Rubén, que conseguía salvar el mano a mano e impedía que la derrota fuese más abultada. Un mal duelo con poco que sacar en limpio.