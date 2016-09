El Deportivo se queda sin Lucas pero no pierde su “alma”

Con americana y corbata, Lucas Pérez cerró su etapa en el Deportivo al lado del presidente del conjunto coruñés, Tino Fernández, una rueda de prensa que había sido aplazada el pasado lunes por la mañana porque todavía en aquel momento el Arsenal no había sido oficializado el traspaso por 20 millones de euros (10,5 para el Deportivo). “El Arsenal tenía un trámite pendiente y Lucas tenía que bajar ese mismo día a Inglaterra. Por eso aplazamos esta comparecencia especial de despedida, un hasta luego, a nuestro querido Lucas”, indicó el dirigente, que tuvo palabras emotivas para el delantero.

“Desde el club, como en su momento expresamos desde la web, le damos las gracias por estos años de trabajo, goles, ilusión, pasión, alegría, tristezas, disgustos, dos años intensos y muy intensos para el Deportivo y el futuro y que hemos tenido la suerte el honor y placer de compartir con él”, comentó.

Tino recordó el paso de Lucas por el Deportivo. “Cuando llegan estos momentos del hasta luego, el hasta siempre, porque Lucas siempre estará vinculado al Deportivo, repasas todos los momentos, la dificultad para que Lucas viniese, renunciando a contratos superiores para un proyecto que volvía a Primera en el equipo de su corazón y de su ciudad, el primer contratiempo en el primer entrenamiento por una lesión aparentemente no muy importante que impide que viaje a Colombia, aquella rabia del 3-0 contra el Valencia en un partido que empezábamos en el puesto 20 y ganamos con una actuación espectacular, la mala suerte de la lesión en el campo del Espanyol, la vuelta a Barcelona en un día inolvidable (el de la permanencia). Ese vídeo que hizo ‘El Día Después’ sobre Lucas lo he visto mil veces, lo veo alguna vez antes de acostarme porque fue mundial. Son muchas cosas compartidas, ilusiones, alegrías”, repasó.

Para el máximo responsable del club, las circunstancias y condiciones del traspaso son positivas. “Todos hacemos una buena operación. El Arsenal se lleva un grandísimo jugador, va a triunfar seguro, para el Deportivo es una operación importante. Si sumamos lo que ingresa el Deportivo y otros clubes del entorno del Deportivo y Galicia, prácticamente es multiplicar por diez la inversión de hace dos años, así que como inversión creo que es algo inigualable e imbatible y aunque sea con ese dolor de que te gustaría retenerlo, pienso que hacemos todos una operación buena y así lo fuimos trabajando”, dijo.

“Muchísimas gracias por estos años que hemos vivido”, añadió el presidente del Deportivo, que se queda con la entrega del jugador en el césped, algo que hereda el deportivo.

“Creo en las organizaciones y personas con alma y Lucas es uno de ellos. En Londres tienen que descubrir todavía el alma. Esa manera de ser, de pelear, de no rendirse nunca, ese espíritu se queda con nosotros”, expuso Fernández.

El presidente abrió la puerta a un futuro regreso de Lucas Pérez al Deportivo, el club en el que quiso jugar desde niño y al que logró defender. “Gracias y muchísima suerte. Esta es tu casa. Eres un deportivista más, un accionista más del Deportivo. Espero que vuelvas. Tu corazón va a estar en el club. Mucha suerte, amigo”, concluyó.